Ayudar con las tareas de la casa, repartir imágenes con el abecedario y las tablas en su escuela, e incluso vender sus dibujos por las calles de su ciudad, ella daba todo para juntar la plata necesaria para cumplir su sueño: ver el show de Lali Espósito. Esa era la gran ilusión de una niña de nueve años que intentaba conocer a su ídola pese a que su familia no podía pagar las entradas por su alto costo. Sin embargo, cuando todo parecía cuesta arriba, la historia llegó a los oídos de la cantante, quien se conmovió por la historia y aseguró que la invitará a su show.

“¡Wow! Acabo de ver esto. ¡Qué emoción tan grande su esfuerzo y sí amor! ¡¡¡Será bienvenida a mi show, muero por darle un abrazo a Zaira!!!! Acá a disposición para todo”, escribió Lali Espósito en su Twitter al enterarse de los esfuerzos de la pequeña marplatense por asistir a una de sus noches.

La artista presenta ‘Disciplina Tour’, la gira que la llevará por todo el país. Ya tiene entradas agotadas para sus dos shows en el Estadio Luna Park, en junio, y un tercero en el Movistar Arena de Buenos Aires, en agosto. Además, estará en Mendoza, Bahía Blanca, Mar del Plata, La Plata, Rosario, Córdoba, Santa Fe, Salta y Tucumán.

La historia de Zaira, hermana mayor de cuatro hermanos, sorprendió a miles de personas. Lejos de decepcionarse, cuando sus padres le dijeron que no podrían comprar las entradas (ya que la más económica partía de los $8100), la niña buscó hacer todo lo que tenía a su alcance para alcanzar su sueño.

“La realidad es que muchísima gente le dio mucho amor, ayer Zai se quedó hasta las 2 de la mañana imprimiendo, lleva más o menos 250 o 300 dibujitos que ya están pedidos para hoy a las 6 de la tarde. Ella va a canto, desde los 3 añitos que canta. Con mucho sacrificio en 2020, y con la ayuda de amigos, pudimos hacerle un video porque ella escribe canciones, melodías, es histriónica. Ella cuando escucha la canción ‘Soy’ y ‘Laligera’, le gustan mucho. Le llama la atención la letra, lo que ella hace es leer mucho la letra y ver el video la inspira”, explicaba su mamá, Judith, en diálogo con C5N.

Gracias al boca en boca y a las redes sociales, la historia de Zaira llegó a viralizarse. Su mamá reconoció que la situación la desbordó y quedó impresionada con la repercusión: “Me sorprendió muchísimo, yo siempre apoyo a las nenas, son una caja de sorpresas. Ayudan en limpiar la mesa, barrer el piso, me dicen mamá yo te voy a ayudar y yo siempre les digo, bueno te doy $10 o $100 para que ahorres. De chiquitas que tienen esa cultura de trabajar para obtener algo, pero lo que pasó ayer con Zaira me dejó en shock y no lo puedo creer. No puedo ni salir a la vereda, estoy en la casa, es muy impresionante, yo por ejemplo tengo una vergüenza tremenda, no vergüenza mal”.

Furor por Lali

La emoción por ver a la cantante se extiende por todo el país en cada una de las ciudades que ella visitará en el marco de su Disciplina Tour. Muchos de sus fans hacen ‘locuras’ con tal de asegurarse un lugar para verla, incluso hay quienes decidieron acampar en el Luna Park 10 días antes del show.

Con el objetivo de ser las primeras en la fila, un grupo de amigas decidió instalarse con una carpa en las afueras del lugar. “Oficialmente arrancó el acampe para el 23, primeras para tenerte bien cerquita reina Lali”, escribieron las jóvenes en su Twitter.

“Somos un grupo que se turna, trabajamos, estudiamos y tenemos nuestras responsabilidades, pero todo se puede”, remarcó la usuaria @millaveesella, una de las fans que ya está acampando frente al Luna Park.

