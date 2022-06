Foo Fighters anunció los invitados para el recital tributo a Taylor Hawkins en Los Ángeles

Foo Fighters y la familia de Taylor Hawkins han anunciado el listado de artistas para el concierto tributo a Taylor Hawkins que tendrá lugar en Los Ángeles en septiembre. Más temprano la banda había anunciado el listado de artistas del concierto en Londres.

La lista de invitados incluyen una mezcla de amigos y artistas que han influenciado al difunto baterista: Brian May y Roger Taylor de Queen, Geddy Lee y Alex Lifeson de Rush, Miley Cyrus, el líder de Queens of the Stone Age Josh Homme, Chad Smith de los Red Hot Chilli Peppers, Luke Spiller de The Struts, Joan Jett, Alanis Morissette, Gene Simmons, Nikki Sixx, John Theodore, Brad Wilk, Pat Wilson y Mark Ronson son parte del lineup.

También en el cartel están Chris Chaney de Jane's Addiction, Stewart Copeland de The Police, Omar Hakim, Rufus Taylor (un miembro de gira de Queen), Wolfgang Van Halen y la banda de covers de Hawkins, Chevy Metal. Los espectáculos destinarán su ingresos a organizaciones benéficas que se anunciarán más adelante, según la banda.

El espectáculo tendrá lugar el 27 de septiembre en el Foro Kia de Los Ángeles el 27 de septiembre.

Hawkins murió el 25 de marzo mientras la banda estaba de gira en Colombia; no se ha anunciado ninguna causa oficial de muerte .

FUENTE: Ámbito.