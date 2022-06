Tras conocerse los resultados del balotaje en Colombia, Alberto Fernández y Cristina de Kirchner felicitaron este domingo al flamante presidente electo, Gustavo Petro. Para Fernández, el triunfo "asegura el camino hacia una América Latina integrada".

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario reveló que habló con Petro para saludarlo y expresó que "su triunfo convalida la democracia y asegura el camino hacia una América Latina integrada, en este tiempo que nos exige la máxima solidaridad entre pueblos hermanos".

El presidente argentino dijo: "Acabo de transmitirle al presidente electo mis felicitaciones por la confianza que el pueblo colombiano ha depositado en él". A la vez, sostuvo que lo llena de alegría el triunfo obtenido por Gustavo Petro y su vicepresidenta, Francia Márquez.

En tanto, la vicepresidenta Cristina de Kirchner también saludó a Petro y a Márquez. En un posteo en sus redes sociales, Cristina reveló que, al igual que Fernández, habló por teléfono con el exalcalde de Bogotá.

"19:50 hs aterrizamos en Aeroparque y el celu me devuelve más de 30 mensajes de compañeros y compañeras que con alegría me trasmiten el triunfo de la coalición Pacto Histórico en el ballotage en Colombia", comienza el posteo que compartió la expresidenta.

Acto seguido, dice: "Pido que me comuniquen y casi al instante escucho su voz: Hola presidente…Aquí Gustavo Petro Cristina (juro que hace 10 años me decían esto y no lo creía) Se lo dije y se rio, estaba emocionado, yo también. 'Ahora a construir la paz' me dijo".

Por último, Cristina agregó: "Tiene razón, hay que suturar las heridas de tanta tragedia ¡Salud al Pueblo Colombiano y a su Presidente!".

Institucional

Previamente, el Gobierno había saludado de manera institucional a Petro asegurando que su victoria "refleja la voluntad de cambio hacia un país más justo e inclusivo".

A través de su cuenta de Twitter, la Cancillería emitió la opinión oficial del Gobierno sobre las elecciones colombianas donde Petro se impuso a Rodolfo Hernández, quien marchaba como el favorita a imponerse en la compulsa de ese país.

"El gobierno de la República Argentina saluda al pueblo colombiano y a sus autoridades por la jornada electoral y felicita al presidente electo, Gustavo Petro", tuiteó la Cancillería.

Al respectó, agregó que "su victoria en los comicios presidenciales refleja la voluntad de cambio hacia un país más justo e inclusivo".

Petro ganó con el 50,88% de los votos a Rodolfo Hernández, de la derecha, que alcanzó el 46,85%. De esta manera, el país concreta un giro inédito hacia la izquierda, luego de años de gobiernos de centroderecha.

FUENTE: Ámbito.