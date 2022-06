La selección de jueces y juezas en la provincia de Santa Cruz está previsto en la Constitución a través del Consejo de la Magistratura, que está compuesto por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y además un representante por el pueblo, uno por los trabajadores y trabajadoras judiciales, por los abogados y por los funcionarios y magistrados.



Precisamente, los siete miembros que componen el Consejo de la Magistratura, "son los responsables de llevar adelante los exámenes, la entrevista, el puntaje y de ahí se determina una terna que va después al Poder Ejecutivo. Este selecciona al último postulante y eso va a la Cámara para que presten acuerdo", explicó la doctora Romina McNamara en comunicación con EL MEDIADOR



Lo que cuestiona y que ahora está judicializado es la designación de la jueza del Juzgado Familia N3, ya que según denuncia McNamara, "se fueron dando una sucesión de irregularidades que tienen que ver, fundamentalmente, con que desde la fecha del concurso hasta el día de hoy, a pesar de las presentaciones administrativas y judiciales, fue imposible ver las actuaciones del concurso. No solamente no la pudimos ver, sino que no sabemos dónde están"

"Lo que estamos denunciando concretamente es un acto oscuro y anticonstitucional", enfatizó. "De alguna manera en esta provincia tenemos naturalizada la irregularidad en este y en otros tantos procedimientos. Esta vez, en lo particular y acompañados ayer por muchos referentes sociales y sindicales, dijimos basta"



"Lo que estoy pidiendo es que me muestren la revisión de mi examen. Cuál es la revisión, donde consideran ellos que hay un punto bien o mal"

En esta oportunidad, se dio como novedad para la provincia, la figura del "anonimato", para garantizar la imparcialidad, la objetividad de quién corrige. Consultada sobre si considera que los exámenes estuvieron marcados, la doctora señaló que, "primero era una presunción y así lo planteamos en la justicia y después fue el propio Consejo de la Magistratura, que respondió en el amparo, que el jurado conoce la identidad de las participantes".



Sobre los pasos a seguir, McNamara señaló que "la ciudadanía tiene derecho a saber cómo se llevan adelante estos concursos. Vamos ante el Tribunal Superior, y seguiremos los pasos hasta la Corte, pero más allá de la cuestión judicial, lo que me interesa es empezar a ver qué podemos hacer más allá de elegir el consejero por el pueblo, para que los procesos de selección de jueces y juezas de santa cruz, sean más transparentes"