Sobrepoblación canina en El Calafate: "Nos oponemos terminantemente a la eutanasia”

El problema de la sobrepoblación de perros y gatos callejeros es algo que afecta a muchas localidades de la provincia y el país, en donde se busca una solución a esta problemática todos los días. Según María Laura Centurión, fundadora del Club amigos de Tama, en comunicación con el programa radial EL MEDIADOR dijo “la ordenanza de la eutanasia había sido erradicada en 2015, pero ahora quiere volver”.

“Nosotros como organización y agrupación que hace años venimos colaborando y ofreciendo distintas propuestas para la resolución de la problemática, nos oponemos terminantemente a que vuelva la eutanasia en El Calafate”.



Las castraciones están vigentes en la localidad, son gratuitas, "pero no cumplen con los requisitos que propone el programa de la Red y que ha sido muy efectiva en varias localidades", explico. De hecho, Centurión agregó que “la concejal Ethel Torres presento en marzo de este año el proyecto de Red de Políticas Públicas, para El Calafate, contemplando algunas características propias del lugar, como lo es el turismo, pero el proyecto no avanza: el municipio y los concejales no lo toman”.

Para concluir, la fundadora del Club Amigos de Tama dijo que en esta ciudad, turística, "los perros de la calle por lo general son amigables, permiten que se los acaricie, buscar la empatía del turista, porque les dan de comer y demás. No está bien que esto pase, porque no deberían estar en la calle, por eso es muy importante bajar la población canina" a través de las castraciones y luego ir puntualmente a los casos de los perros de la calle que sí tienen dueño", porque, según la proteccionista, "está comprobado en un alto porcentaje que los perros que están en la calle y muerden, tienen dueño“