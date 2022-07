El día de hoy se conmemora el fallecimiento de Juan Domingo Perón, ex presidente de Argentina e impulsor del peronismo. En este sentido, Carlos Guardo, militante justicialista, en comunicación con el programa radial EL MEDIADOR señaló que “no me siento identificado con mi sector, partido y gobierno, siento que no se están haciendo bien las cosas. También desde el frente hacen lo posible para no unirnos”.

Guardo contó sus sensaciones en este día: “Es un día que nos tiene que llamar a una profunda reflexión, aparte de recordarlo, hay que agradecerle por todas las cosas que nos dio”.

En esta línea, advirtió que “uno lo recuerda con mucha pasión, con mucho cariño, y orgullo, hay que recordarlo desde la política”.

Por su parte, hizo referencia a la situación política del país y lo que hubiera hecho Perón en la actualidad: “Creo que en esto ya hay gente que está trabajando para que los dos lleguen a un entendimiento, sino desde el peronismo lo vemos de una manera muy preocupante. No es bueno para el país este tipo de cosas, el país necesita de mayor responsabilidad”. Y añadió que “él estaría muy triste, pero estaría buscando sentarse con todos los sectores y buscar la manera de unirlos a todos”.

En otro tramo de la entrevista, el militante justicialista habló sobre los gobiernos que tienen similitudes con los de Perón “yo tomaría, con todo respeto, la presidencia de Cámpora, el periodo de Menem, Duhalde y Néstor Kirchner”.

Para cerrar, indicó que “Kirchner marcó todo el camino, con Néstor nos sentimos identificado, era el modelo peronista que había que seguir en su momento. El gobierno de Néstor Kirchner fue el que más se asemeja a un gobierno peronista”.