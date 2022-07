Con los niveles que maneja la inflación, todos los organismos, asociaciones, gremios y sindicatos están en reuniones propias viendo el tema del aumento salarial. Según Javier Fernández, secretario general de ADOSAC, en comunicación con el programa radial EL MEDIADOR dijo “la importancia para nosotros es sostener el salario en blanco”.

En este sentido, hizo referencia a las reuniones por un aumento salarial: “La inflación se ubica en el 70% en la proyectada, nos urge la necesidad de replantear el acuerdo que se hizo de manera parcial”.

En otro aspecto, Fernández aseguró que “la idea es ganarle a la inflación, si la inflación esta rondando el 70%, nosotros claramente tenemos que superar eso”.

Respecto a la extensión del horario escolar en el nivel primario sostuvo que “nosotros no compartimos que esa hora de más no sea remunerada, tiene que serlo sino no hay posibilidad de dialogo”.

“Nosotros creemos que, si hay una hora demás o más horas demás, no cambiara absolutamente nada sino va acompañado con una inversión edilicia importante, de capacitación, políticas que realmente tiendan a superar estas dificultades que hoy tenemos”, concluyó.