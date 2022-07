Facundo Arana habló del encuentro con Romina Gaetani luego de las acusaciones de violencia

A un mes y medio de las explosivas declaraciones que Romina Gaetani hizo en LAM, cuando acusó a Facundo Arana de haber sido "violento" cuando compartían las grabaciones de la novela de Polka Noche y día, el actor habló del encuentro que tuvo con su colega y sus respectivos abogados, en el que llegaron a un acuerdo para no avanzar en el plano legal.

"Nosotros nos encontramos, resolvimos nuestras diferencias. No eran tantas como yo suponía que podía haber. Nos pusimos de acuerdo. Nos miramos, nos abrazamos y nos fuimos cada uno a su casa", señaló en diálogo con Santiago Sposato. "Después, me definen mis acciones y además, soy como soy", agregó.



Por primera vez, se refirió a las actitudes que tuvo con la actriz cuando trabajaron juntos: "Me hubiera encantado recordar determinadas cosas, no me acuerdo, pero tampoco puedo decir: ´Mirá, esto es mentira´, porque con ella tenemos una confianza. Nos hemos dicho cosas, pero la verdad hago un silencio respetuoso".

Asimismo, aseguró que el encuentro cara a cara luego del escándalo que se generó fue "muy ameno".

"Tanto ella como yo somos dos personas que vivimos nuestra profesión con mucho respeto por el otro, con mucha honra y mucha cosa linda. Lo dejo así, me sorprendió todo, pero ya está todo aclarado", subrayó.

En referencia a María Susini, su esposa, y sus hijos Yaco, Moro e India, Arana reveló cómo decidió encarar el tema en su casa.

"Fue fuerte todo, pero también fue lindo mirar a los cachorros, y decirles ´¿Qué?´. Me hicieron todas las preguntas que me tenían que hacer. (Con María) las respondimos como padres. Después el resto queda adentro de casa", explicó el actor de 50 años.

Por último, cuando le consultaron si volvería a trabajar con Gaetani, fue contundente: "Sí. Y esa pregunta no se la haría a ningún artista, porque el que dice que no, no es artista. Es algo que no se hace ni se dice. Nunca sabés cuándo estás cavando una tumba".

FUENTE: Ámbito.