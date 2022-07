La comunidad educativa de las distintas instituciones de Gobernador Gregores se movilizaron para pedir respuestas a los reclamos edilicios. Termotanques y calderas que no funcionan, son de las principales necesidades que los estudiantes vienen manifestando, especialmente en esta época donde las temperaturas promedian el bajo cero.



En comunicación con EL MEDIADOR, Geraldine Gonzalez y Efraín Campos relataron la difícil situación que están viviendo desde hace tiempo los colegios de Gobernador Gregores. "La semana pasada nos prometieron que para el sábado 9 de julio iban a estar las calderas listas, pero no fue así. Ahora estamos haciendo una movilización, porque ayer clausuraron el colegio por pérdida de gas"



"La semana pasada estuvo Carolina Quintas y Javier de la Torre, del Consejo Provincial de Educación. Nosotros le comentamos de la pérdida de gas, pero ignoraron la situación", señala Geraldine.

La situación viene hace tiempo, relatan. Y si bien se han comunicado "mediante cartas" con el CPE, la respuesta no llega, por lo que mantuvieron una reunión con el intendente, de Gobernador Gregores y "de su parte hubo muchísima disposición para ayudar. Incluso estuvo el planteo de hacer la donación de las calderas y demás, pero desde el CPE nos retaron porque dicen que no habíamos respetado la vía jerárquica", explicaron los estudiantes.



"La directora regional, Carolina Quintas, dijo en una entrevista radial, que el CPE no necesitaba ayuda de nadie"



Mientras el tiempo pasa, explican que "no podemos seguir esperando, cuando estamos pasando pleno frío y quieren pasar todas las refacciones para después de las vacaciones. Las instituciones no están en condiciones para funcionar"

"Necesitamos que el Consejo Provincial colabore como para traer un convenio y cualquier desacuerdo que haya entre el municipio y el CPE, a nosotros nos excede. Somos estudiantes y alguien nos tiene que garantizar el derecho de poder estudiar en condiciones dignas", finalizó Efraín.