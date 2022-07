HBO reveló el primer tráiler de House of The Dragon la precuela de Game of Thrones

HBO reveló el primer tráiler oficial de su serie precuela de Game of Thrones, House of The Dragon. En él se muestra el primer vistazo completo al nuevo programa, que narra una guerra civil que destrozó a Westeros 150 años antes de los eventos de la serie original.

House of the Dragon es la primera de lo que se supone serán varias series ambientadas en el universo creado por George R.R. Martin.

¿De qué tratará House of The Dragon?

La serie narrará la historia de los Targaryen previa a su llegada a Poniente, específicamente en la caída del imperio de Valyria, como también su arribo al continente y posterior conquista.

El elenco de esta producción, que tendrá lugar 200 años antes que los eventos mostrados en Juego de Tronos, está compuesto por Emma D’Arcy, Matt Smith, Olivia Cooke, Steve Toussaint y Rhys Ifans, entre otros.

Considine interpreta al Rey Viserys Targaryen, Cooke interpreta a Alicent Hightower, D'Arcy como la Princesa Rhaenyra Targaryen, Smith como el Príncipe Daemon Targaryen y Toussaint como Lord Corlys Velaryon, conocido como la Serpiente de Mar, quien se convierte en Mano de la Reina Rhaenyra Targaryen durante "la Danza del Dragones".

¿Cuándo se estrena House of The Dragon?

Serán 10 episodios a estrenarse en HBO y la plataforma de streaming HBO Max el 21 de agosto.

House of The Dragon fue co-creado por George R.R. Martin y Ryan Condal. El guion de piloto que consiguió el visto bueno de HBO fue escrito por Condal. El guionista será co-showrunner junto al veterano de Game of Thrones Miguel Sapochnik, quien dirigirá el piloto y episodios adicionales. Clare Kilner y Geeta V. Patel completan el equipo de directores.

FUENTE: Ámbito.