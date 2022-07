Tras el éxito que cosechó la función del 3 de septiembre, en el marco del Desgenerados Tour 2022, Mau y Ricky también se presentarán el 14 del mismo mes en el Luna Park, Ciudad de Buenos Aires. Las entradas ya están a la venta a través de Ticket Portal.

Para los hermanos Montaner, que ocupan un lugar destacado en la escena musical urbana, Argentina no es un país más. Más allá de los lazos familiares que los unen, aquí es donde su carrera comenzó a tomar impulso, luego de muchos años intentándolo.

"Yo doy gracias a Dios por la Argentina, porque cada vez que he llegado aquí me han recibido como argentino. Aquí empecé a vivir mi sueño", destacó Mau -quien está esperando a Apolo, su primer hijo junto a Sara Escobar- en la tercera temporada del programa televisivo La Voz. Y agregó: "El país siempre nos prestó sus oídos y nos dieron muchísimo amor".

Además, ambos reconocieron que ser hijos de una figura tan importante a veces les jugó en contra, ya que tuvieron que enfrentar muchos prejuicios.

"Ser hijo de alguien tan conocido es jodido. Como dijo Montaner, no importa cuántos años lleves en esto, te van a seguir diciendo 'la hija o el hijo de'. Y aún así, después de 15 años, de discos de diamantes, de llenar conciertos, te van a seguir diciendo que estás sentada en la silla roja porque tu papá hizo una llamada de teléfono", manifestó Ricky, quien se casó en enero pasado con la argentina Stefi Roitman.

"Esa vaina no es así, llegar al corazón de la gente no tiene atajos. A la gente le gusta tu música o no", concluyó el artista.

FUENTE: Ámbito.