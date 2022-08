El actor y productor Adrián Suar, quien el próximo jueves estrenará "30 noches con mi ex", su primera película como director, aseguró que para él "ya es la gloria que la gente salga del cine y charle" sobre su trabajo.

La película asume el desafío de llevar adelante una comedia que tiene como protagonista a una paciente con una enfermedad mental, interpretada por Pilar Gamboa.

"Hace rato que estoy pensando en dirigir y sentí que esta era la historia ideal para arrancar", contó Suar a Télam.

"30 noches con mi ex", escrita por Pablo Solarz y producida por Patagonik, está centrada en El Turbo (Suar), dueño de una financiera sin tiempo para otra cosa que los negocios, que debe hacerse cargo de la externación de La Loba (Gamboa), su exesposa que luego de una larga estadía en una clínica psiquiátrica, pasará 30 días con él y la hija que tienen en común (Rocío Hernández) en su casa, antes de afrontar la reinserción plena en la sociedad.

"Ideológicamente no creo en eso que algunos temas no se pueden abordar en la comedia", aclara el flamante director, que con inusitada humildad confiesa, "no siento que el cine que hago yo quede en la memoria de por vida, para mí ya es la gloria que la gente salga del cine y charle sobre la película".

FUENTE: Télam.