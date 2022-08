Desde aquella trágica madrugada del 2 de agosto, en El Calafate son más las preguntas que quedan en el aire, que las certezas. La noche en la que Soledad Burgos falleciera violentamente en un episodio que aún se investiga, tiene como saldo -por el momento- a tres personas detenidas, de apellido Zúñiga: Luis, René y Verónica, padre e hijos, respectivamente.



Sandro Levin y Gabriel Giordano son los abogados que asumieron la defensa de la familia Zúñiga. Este lunes, en conferencia de prensa, señalaron que “las cosas que se han publicado no se condicen con lo sucedido. Esta defensa entiende que estamos muy lejos que se trate de un femicidio y por lo menos con lo que hemos visto, el hecho ya está esclarecido”. Esto con relación a las declaraciones de Verónica Zúñiga, quien se adjudicó haber arremetido contra la mujer "cuando vio que los Burgos estaban por apuñalar a su hermano".

En comunicación con EL MEDIADOR, el Dr. Giordano explicó que “Verónica tiene que ser sometida a juicio", al tiempo que aclaró: "No estamos pidiendo la des incriminación de ella:estamos diciendo que ni Luis ni René tienen que estar presos. Luis no estaba en el lugar y René estaba trenzado en lucha con otro de los Burgos”.

"Tuvimos acceso a la causa y pudimos observar, hasta no tener el resultado de la autopsia no lo podemos confirmar, pero no había 17 ni 12 lesiones y había una sola de carácter mortal", señaló.

Por otro lado, el letrado se refirió a los antecedentes en la relación entre la familia Burgos y Zúñiga, he hizo mención de un episodio de “hace ocho meses", cuando hubo una agresión por parte de la familia Burgos hacia la familia Zúñiga relacionada con una pelea de niños jugando en la calle. "A partir de ahí quedo esta cuestión latente”.

En otro tramo de la entrevista, el Dr. Giordano realizó un detalle pormenorizado de la versión de los hechos que expone la defensa. "Los Burgos se acercan al domicilio de los Zúñiga tirando piedras y amenazando con un arma. Verónica sale, ya que es conocida uno de ellos, les pide que se vayan y ellos vuelven con más personas, ingresan al patio, Luis sale a las piñas y logra llegar a su vehículo para ir hasta la Comisaría" Mientras tanto, "René estaba trenzado en una lucha con uno de los Burgos, cuando por la parte de atrás se aproxima Soledad con un arma blanca y pretendía cortarlo por atrás a René a la altura del cuello. Ahí Verónica interviene y se produce un forcejeo en donde se produce la lesión".



Hoy, miércoles 10, familiares de la joven mujer fallecida, marcharán para pedir justicia.





