Presentación oficial: Marcelo Zuleta es el nuevo DT del Atlético Boxing Club

Esta tarde, se realizó una conferencia de prensa ante los medios locales y provinciales, donde se dio la bienvenida al director técnico del Boxing Club, Marcelo Zuleta, quien comenzará a trabajar rumbo al Regional. El acto tuvo lugar en el primer piso de la Confitería del club.

A su vez, se desarrolló un desfile de presentación de la indumentaria oficial Honaks, y de los sponsor y auspiciantes que acompañarán a lo largo de la temporada.

Durante la conferencia de prensa, el director técnico Marcelo Zuleta sostuvo que "es algo nuevo para mi, hace diez años no dirijo en el país, sinceramente Leo (Mata) tiene un poder de seducción importante por todo lo vivido, no tenía en mis planes venir a Río Gallegos pero me gustó mucho el proyecto, y queremos el año que viene estar en otra categoría".

"Tengo mucha fe que voy a estar a la altura", expresó y agregó: "Vamos a trabajar para lograr el objetivo de que Boxing Club esté en otra categoría, esa es la idea".

Primer paso: las pruebas

El Boxing Club llevará a cabo pruebas abiertas a la comunidad a cargo de Marcelo Zuleta el próximo lunes y martes. Las mismas serán a partir de las 15:00 horas en la Emilio Pichón Guatti. Así, de la mano de Marcelo Zuleta y su equipo técnico, el Boxing Club inicia el camino en busca de un sueño: poder ascender al Federal A.