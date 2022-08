Orgullo santacruceño: Ignacio Naguil se consagró Subcampeón Matemático del Cono Sur

La Olimpiada de Matemática del Cono Sur (OMA) es una competencia internacional en la cual participan los países de la porción meridional de América del Sur, representados por equipos de hasta cuatro estudiantes seleccionados en olimpiadas nacionales y que no hayan cumplido 16 años de edad al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la celebración de la olimpiada. Este año, se realizó en la ciudad chilena de Mehuín, de la provincia de Valdivia.



Ignacio Naguil, estudiante del Colegio Fátima de Río Gallegos, a sus jóvenes 16 años, tiene una larga trayectoria en lo que respecta a competencias de este tenor. Es integrante del equipo argentino, que participó en la edición 2022 de la OMA. En comunicación con EL MEDIADOR señaló que “el reconocimiento de mis compañeros en el colegio fue un lindo momento”.

Sobre la preparación que tuvieron previo a las Olimpiadas del Cono Sur, Ignacio explicó que “tuvimos dos semanas de entrenamiento, entrenábamos de 9 a 18 y teníamos que realizar cinco problemas por día”. Además, comentó sobre la competencia en sí “el primer sábado y domingo tuvimos la prueba, en donde había tres problemas en cada día y teníamos 4 horas para resolverlos”.

"Mis compañeros me apoyan, el viernes cuando llegue a la escuela me hicieron pasar al frente y me felicitaron”. A su vez comentó “es seguro que seguiré una carrera relacionada con las matemáticas, aún no tengo algo en específico, pero seguro, matemáticas”.