Productores, trabajadores rurales, jóvenes y estudiantes de carreras afines al campo, se sumaron a las Jornadas Ganaderas realizadas este fin de semana en la Sociedad Rural de Río Gallegos. Se realizaron actividades teórico-prácticas relacionadas con temas como el control de predadores, el balance de carbono, el manejo de pastizales, el Programa PROLANA, bienestar animal, el manejo nutricional y manejo del guanaco, el cambio climático, hidrógeno verde, etc.



En EL MEDIADOR hablamos con el presidente de la Sociedad Rural de Río Gallegos, Enrique Jamienson. "Estas jornadas se venían realizando anualmente y la pandemia las había cortado, por lo que estamos retomando luego de la pandemia, muy contentos con la cantidad de productores que participaron"



"Este año cambiamos un poco el enfoque y tratamos de incluir a todo lo que es el personal rural y se generaron muchas charlas donde se hizo mucha inducción a nuestros colaboradores, empleados rurales. Hubo gente de Chile y algunos productores de otros lugares"









El balance de carbono es uno de los temas que se están incluyendo en las agendas rurales de Patagonia "para tener una responsabilidad ambiental en nuestra producción", explicó Jamienson. "Básicamente, lo que estamos tratando de hacer es poner el foco en el carbono que producimos, para hacer sustentable una producción. Es importante hacer una apertura mental y saber cómo manejarlo y demostrarlo, para saber que, cuando estés consumiendo un producto agropecuario, saber qué impacto está produciendo", señaló.



"Se ha querido en algún momento dar una responsabilidad a la producción agropecuaria o ganadera, de que estaba generando un impacto ambiental, y eso no es cierto. Se está trabajando e induciendo con todos los productores para que sigan ciertas líneas de trabajo y haya una producción regenerativa de los campos y que el balance de carbono, por sobre todo en la de Patagonia, sea positiva"



"Es importante que el resto de nuestros pares sepan que nuestra producción es positiva"





Con respecto a la realidad que se vive en otros lugares, y la comparación con lo que viven los productores en el hermano país de Chile "donde la rentabilidad, es otra", el presidente de la Sociedad Rural, dijo que "como el 100% de las economías regionales, nosotros, en nuestro país, la estamos pasando muy mal".



"Estamos de acuerdo con un montón de aumentos que van atrás de la inflación, pero seguimos con un dólar de 130 pesos. Esa realidad es tan cruel para nuestra producción, que les pasará a todas las producciones regionales. Estamos complicados y si no tomamos algún tipo de acción como país, van a sufrir nuestras economías regionales"



"La producción bovina y ovina de Santa Cruz está sufriendo la no rentabilidad. Esto es peligroso porque se siguen cayendo establecimientos, hay productores más que desanimados", lo que genera una dificultad de generar recambios generacionales en ese contexto, "porque quién se hace cargo. No estamos viendo la luz al final del túnel"



"Nosotros acabamos de sufrir un aumento importante en la mano de obra, y el empleado rural se lo merece, pero si nosotros seguimos clavados con un dólar de 130, no nos están dando la posibilidad".



Jamienson consideró que son muchos los temas urgentes a resolver, y que si bien "hay muy buena predisposición a nivel provincial para tratarlos, la realidad es que no hemos podido avanzar y seguimos con una situación compleja a nivel productivo"