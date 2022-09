Repudio absoluto al intento de asesinato a Cristina

Con la totalidad de legisladoras y legisladores presentes en forma presencial y virtual y con la Gobernadora Alicia Kirchner y su gabinete presente, se desarrolló la 4ta Sesión Extraordinaria donde por unanimidad repudiaron el intento de asesinato a la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido la noche del 1° de septiembre, en inmediaciones de su domicilio particular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Además, manifestaron su absoluta solidaridad con la Vicepresidenta y su familia, exigiendo el pronto esclarecimiento de este hecho lamentable, que empaña la vida democrática de nuestro país. Por otra parte, hicieron un fuerte llamado a la reflexión y a la responsabilidad de los distintos sectores de nuestra sociedad, y en especial de la política, eliminando toda conducta y manifestación de odio y estigmatización hacia quienes representan las instituciones de nuestra Nación por decisión del voto popular, por pertenecer a un determinado sector político.



En el desarrollo de la sesión hicieron uso de la palabra los diputados Daniel Roquel, José Luis Garrido y Matías Mazú quienes coincidieron en que a pesar de los diferentes pensamientos políticos “es de una gravedad inusitada lo que ocurrió anoche y atenta contra la institucionalidad, contra la democracia” y destacaron que “esta Resolución tiene un consenso de todos los espacios, se construye desde el respeto, trabajando con responsabilidad por el país que queremos”.



Luego, en un cuarto intermedio, el Vicegobernador Eugenio Quiroga solicitó la palabra de la Gobernadora Alicia Kirchner quien agradeció esta manifestación de repudio de todos los sectores. “Sé que Cristina tiene fortaleza y va a seguir adelante porque no hay un poder mediático que nos corte el camino, pero si algo tenemos claro es que queremos transformar la vida de la provincia y el país; la pluralidad es buena cuando se discute con altura no con una pistola eso nos lleva a épocas oscuras de la argentina donde no queremos volver, seamos conscientes de que tenemos que construir la fortaleza con la unión no con la pelea”, indicó Alicia al tiempo que agregó “tengamos memoria, construyamos justicia exijamos a cada Poder lo que tiene que hacer y gracias por esta adhesión unánime para que actos como estos no vuelvan a pasar en la Argentina”.