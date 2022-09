Fin de semana en Río Gallegos registró varios hoteles con 100% de ocupación

Si bien aún se está en proceso de recolección de datos, desde la Dirección de Turismo Municipal se adelantó que varios hoteles registraron ocupación total de sus plazas (100%), destacándose especialmente un crecimiento en los alojamientos de menor porte, lo que implica una reactivación importante para ese sector.

Se estima que el número final de ocupación será auspicioso y continuará marcando la tendencia de mejora en la ocupación hotelera que se viene registrando en los últimos tiempos en Río Gallegos, gracias a las diferentes actividades con alcance regional que se realizaron en la ciudad.

Río Gallegos “no es una ciudad de paso”

La Expo Turismo que se realizó el pasado fin de semana en instalaciones del Río Gallegos Tennis Club dejó un saldo sumamente positivo para los integrantes de la organización, aunque no sólo por la participación del público sino también por las buenas sensaciones que dejó la propuesta en quienes visitaron nuestra ciudad en su rol de influencers turísticos, entre otras cosas.

Uno de esos casos fue el de Cristian Leiva, cuya cuenta en Instagram (#conocé.conmigo) tiene una gran cantidad de seguidores con quienes interactúa e informa sobre los diversos destinos turísticos que visita.

Leiva dijo que su experiencia en nuestra ciudad “fue sorprendente” porque “todo el mundo suele pintar a la ciudad como un lugar de paso, sin embargo, yo creo que es muchísimo más siendo que incluso dos días no fueron suficientes y que los lugares que tiene la ciudad son increíbles para que la gente conozca. Así que estoy contento de ver esto para poder transmitirle y mostrarle a la gente”, dijo.

Leiva insistió en que “tenía a la ciudad como un lugar de paso y no conocía mucho los atractivos naturales, que son los que más me gustan visitar más allá de lo convencional” y dijo que “creo que es un punto que la gente tiene que empezar a entender que Rio Gallegos no es de paso. Entonces, deberían ver esos atractivos que no solamente en el resto de la Argentina no lo vas a ver, sino que en ninguna otra parte de América”, señaló.

El influencer remarcó que esta información será volcada en sus cuentas tanto de Instagram como YouTube y auguró regresar el próximo mes de diciembre para visitar, entre otras cosas, la pingüinera.

Por otro lado, Sebastián Coria, integrante de “Argentinos x Argentina”, también se refirió a la participación en la Expo Turismo 2022: “me llevo la mejor impresión de la ciudad, gracias por la invitación al Intendente Pablo Grasso. En estos tres días nos sentimos como en casa, y descubrimos una ciudad que no conocíamos”, resaltó.

Añadió que “desde que empezamos con Argentina x Argentinos siempre le hemos dado preponderancia al turismo emergente, a todo eso que la gente común no conoce, ya que nos gusta difundir y compartir lugares o localidades incluso que son consideradas de paso. Saber que la gente que viene por la Ruta 3 hacia Tierra del Fuego y viceversa en Río Gallegos tienen un lugar para recorrer con buenos alojamientos, una gastronomía excelente y con atractivos históricos y naturales muy buenos”, destacó.

Durante su estadía, Sebastián visitó distintos puntos de Río Gallegos e incluso, a través de su canal de YouTube, compartió imágenes de la ciudad mostrando el Museo de los Pioneros, el Ferroviario, también se vio una recorrida a Punta Loyola, Güer Aike, además de contar con el testimonio de los vecinos. El material se puede ver vía Instagram en #argentinosxargentina.