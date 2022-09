Beccacece anunció que el domingo deja de ser el DT de Defensa

A pesar de que Sebastián Beccacece había anunciado que se marcharía de Defensa y Justicia al término de la actividad oficial, finalmente el entrenador pondrá punto final a su ciclo en el Halcón de Florencio Varela este domingo, tras el encuentro ante Talleres de Córdoba por la Liga Profesional.

“A veces hay que salir del estado de comodidad y confort, salir de casa y ponerse a pensar en lo que va a venir. Tomo la decisión porque siento que es el momento ideal”, manifestó en la conferencia de prensa que brindó hoy al mediodía tras la última práctica. Defensa cerrará la Fecha 18 del campeonato este domingo, cuando a partir de las 20 visite a la T en Córdoba. El todavía DT puso a disposición a su cuerpo técnico por si la directiva opta por continuar con el mismo hasta octubre.

Más allá de que el plantel sufrió un gran recambio y perdió piezas fundamentales como Miguel Merentiel, Walter Bou y Carlos Rotondi, entre otros, lo que le impidió pelear en los primeros lugares de las competiciones, Beccacece había tomado la determinación de acompañar el proceso y ser el líder en este período de transición que se inició a mediados de 2022. “Sentí que tenía que acompañar este tránsito de tres meses, no estaba preparado para irme y dejar a la institución, la gente y los chicos que se quedaban. Valió la pena, armando nuevamente un grupo que ya se está consolidando. Este tiempo me sirvió para ir despidiéndome de a poquito”, expresó.

Luego de asegurar que los futbolistas se juraron competir hasta el final del certamen, dejó una frase que puede marcar su futuro: “Nos vaciamos de entrega y nos vamos llenos de amor. Ese amor que nos va a servir y acompañar a través de esta trayectoria que nos prepare el destino y será fundamental para afrontar nuevos desafíos”.

Se supo que Newell’s Old Boys lo tentó para tomar las riendas del equipo tras la salida de Javier Sanguinetti, pero el rosarino de 41 años es confeso hincha leproso y ya advirtió que no quiere mezclar su profesión con su pasión. Apareció en el radar de Estudiantes de La Plata y hay rumores que lo vinculan con Boca Juniors si es que Hugo Ibarra no continúa en 2023. En tanto, ya lo han contactado equipos del exterior.

“Newell’s es mi amor, el club del que soy hincha. Ya lo expresé cuando le ganamos, no voy a profesionalizar mi pasión. Hablé con Ignacio (Astore, presidente rojinegro) y a los hinchas también. No voy a ir a esa institución que amo como entrenador porque hoy no estoy preparado para eso. Lo digo porque a lo mejor se genera una expectativa e ilusión”, sentenció.

En la conferencia le consultaron por el supuesto interés de Boca y clubes del extranjero, pero Becca afirmó: “De todo lo otro no me ha llegado nada. Esperaré, pero ya más tranquilo, habiendo cerrado este proceso. Es más conveniente cerrar esto para mi salud mental y pensar en qué va a venir”.

EL COMUNICADO DE DEFENSA Y JUSTICIA

Defensa y Justicia agradece a Sebastián Beccacece el trabajo realizado en estos tres ciclos al frente de nuestro primer equipo.

Conjuntamente, a través de un trabajo mancomunado entre cuerpo técnico y los distintos ámbitos de la institución, logramos plasmar en el campo un estilo de juego reconocido por propios y ajenos, que se coronó con la Recopa CONMEBOL 2021 y dos subcampeonatos por el torneo local.

Desde la institución agradecemos a Sebastián por su trabajo, su compromiso. No es un “adios”, sino que un “hasta luego”. Defensa siempre será tu casa, porque como ha dicho muchas veces, “Defensa enamora”.

