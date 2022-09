El Disciplina Tour de Lali Espósito fue un verdadero éxito desde el minuto uno. La cantante comenzó su gira en el Luna Park de Buenos Aires con dos shows agotados el 23 y 24 de junio. Y luego siguió con sus presentaciones: el 9 de julio estuvo en Mendoza, el 15 de lulio en Bahía Blanca, el 16 de julio en Mar del Plata, el 17 de julio en La Plata, el 22 de julio en Santa Fe, el 30 de julio en Córdoba, el 31 de julio en Rosario, el 4 y 5 de agosto en Salta, el 6 de agosto en Tucumán, el 13 de agosto en Montevideo y el 18 de agosto en Río Cuarto. Finalmente, la actual jurado de La Voz Argentina regresó a la Capital Federal para presentarse en el Movistar Arena el 27 de agosto pero, a pedido del público, tuvo que agregar una fecha para el 3 de diciembre.

En el medio, obviamente, Lali seguirá con sus recitales por otros puntos de Latinoamérica, además de seguir con sus múltiples compromisos laborales. Sin embargo, muchos de sus fanáticos la venían arengando para que se animara a presentarse en un estadio de fútbol. Y este domingo, la cantante confirmó a través de su cuenta de Instagram que este sueño se hará realidad el próximo 4 de marzo en el estadio de Vélez Sarsfield.

“Escuchen una cosa, manga de locas y locos, sacados, sacades... ¡Ay, no, pará!”, empezó diciendo Espósito en un improvisado vivo en el que no podía parar de festejar. Y luego siguió mientras mostraba una prenda con los colores de la diversidad: “Amigos, escuchen una cosa. Me pongo esta remera que nos representa a todes, para anunciarles que gracias a ustedes y a todo el amor que le dieron y que le están dando al Disciplina Tour....¡Voy a llorar! Lo que tengo para anunciarles es que, porque están absolutamente locos, gracias a ustedes esta fiesta que es el Disciplina Tour...¡Se muda al fucking Estadio de Vélez!”.

Inmediatamente, Lali se puso a saltar y a gritar junto a su equipo. Y, minutos más tarde, mostró el momento previo en el que se preparaba para dar la gran noticia. “Si querés llorar, llorá”, se le escucha decir a uno de sus colaboradores, que parafraseando a Moria Casán intentaba demostrar lo movilizante que era esa situación para la artista.

En su feed, en tanto, Lali compartió un video anunciando el nuevo show con imágenes de diferentes momentos de su tour. Y escribió: “¡Este Vélez es todo de ustedes! Lxs que lo dejaron todo en cada show de #DisciplinaTour, lxs que lo viene dejando todo desde siempre”. Luego agregó: “¡Lo escribo y todavía no lo creo! Esta fiesta que armamos en cada show tiene nueva fecha y lugar. ¡Está pasando! Nos vemos el 4 de marzo del 2023 en el Estadio Vélez.

Cabe señalar que la cantante, que en su serie de recitales incorporó los besos a bailarines e invitados que terminando rebautizando la gira como el Chape Tour, hace unos días fue noticia por sus declaraciones en Nadie Dice Nada, el ciclo que conduce Nico Occhiato en su canal Luzu TV, dónde habló de su costado más íntimo. “Fui, de manera inconsciente compartiendo a través de mi música, y por ende con la gente, mi propio descubrimiento sexoafectivo, mi manera de sentir mi sexo, y mi manera de sentir amor en el formato que sea”, explicó.

Luego fue más allá al realizar una profunda autocrítica al respecto: “Mis experiencias reales del último tiempo me hicieron dar cuenta de mis propias hipocresías, conmigo misma, no para el afuera, me mentía un montón, no aceptaba un montón de cosas que me gustaban, que quería…”. Entonces el conductor quiso saber a qué se refería, exactamente, y Lali respondió: “Por ejemplo, que me gustaban las minas, o que tenía como una dualidad, como que siempre separaba que me gustaba una chica, pero me ponía de novia con chabones”.

FUENTE: Infobae.