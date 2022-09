Joaquín Sabina viene a la Argentina: los detalles

Para alegría de los fans, en el año 2023 Joaquín Sabina regresará a la Argentina. Si bien aún no se sabe el día exacto de su show, si se puede adelantar que el músico de 73 años iniciará su gira por América Latina a finales de febrero.

No solo eso, sino que también lanzará un nuevo disco en navidad. “Yo no voy de gira si no tengo canciones nuevas”, dijo Sabina a la prensa. Además, adelantó que en el marco de su gira visitará España.

Recientemente el músico estrenó un documental que se centra en su vida y relata sus momentos más íntimos. El mismo se llama “Sintiéndolo mucho”. La producción está dirigida por Fernando León de Aranoa.

FUENTE: Diario News,