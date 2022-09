La fiscalía de Moscú amenazó con 15 años de prisión a los ciudadanos que desafíen la movilización de Vladimir Putin, mientras más de 1.200 personas fueron detenidas por protestar en distintas ciudades de Rusia.

Las protestas fueron las más grandes en Rusia desde las manifestaciones que estallaron tras el anuncio de la intervención militar de Moscú en Ucrania en febrero.

El número de detenidos lo aportó la ONG OVD-Info, que cifró en 1.251 el número preciso hasta el momento.

En un comunicado citado por la agencia Interfax, la oficina del fiscal advirtió que la participación en las manifestaciones o la mera difusión de las convocatorias podría ser constitutivo de delito, después de que se hayan publicado en Internet los primeros llamamientos.

El Ministerio Público ha incidido en que estas movilizaciones no fueron coordinadas con las autoridades pertinentes, que deben dar permiso a cualquier acción de este tipo. Las autoridades rusas no autorizan ninguna concentración contraria a las directrices del Gobierno.

“Internet, incluidas las redes sociales, contiene información que llama a la participación en manifestaciones públicas en Moscú y la comisión de otros actos ilegales”, dijo la fiscalía. “La distribución de tales contenidos, la participación en actividades ilícitas de los internautas, incluidos menores de edad, es punible, así como la participación en tales acciones”, agregó, citando varias leyes, tanto administrativas y penales, aprobadas en los últimos años y “para los cuales se prevé un castigo, incluso en forma de prisión de hasta 15 años”.

La advertencia de la justicia rusa llega después que varias decenas de personas han sido detenidas en 38 ciudades de Rusia por participar en protestas contra la movilización parcial anunciada este miércoles por el presidente Vladimir Putin.

La organización de defensa de los derechos civiles OVD-Info ha comenzado ya su propio recuento sobre las manifestaciones y confirmó al menos 44 arrestos en las primeras horas, pero la cifra se elevó luego a 350 según fuentes de la agencia Reuters.

“¿Por qué estás sirviendo a Putin, un hombre que ha estado en el poder durante 20 años?” un joven manifestante le gritó a un policía.

“Vine a decir que estoy en contra de la guerra y la movilización”, dijo a la AFP la estudiante Oksana Sidorenko.

“¿Por qué están decidiendo mi futuro por mí? Tengo miedo por mí, por mi hermano”, agregó.

Cuentas vinculadas a la oposición en Rusia, entre ellas las del dirigente opositor Alexei Navalny, difundieron vídeos que muestran estas primeras protestas.

La protesta más grande está prevista para esta tarde. Fue convocada por el movimiento pacifista Vesná (Primavera) bajo el lema “No a la movilización”.

Alina Skvortsova, de 20 años, dijo que esperaba que los rusos comprendieran pronto la naturaleza de la ofensiva del Kremlin en la vecina Ucrania.

“Tan pronto como realmente entiendan, saldrán a la calle, a pesar del miedo”, dijo.

Los ciudadanos rusos fueron llamados a protestar a las 16.00 GMT en sus ciudades, según informó la organización en su canal de Telegram.

Vesná afirma que la movilización parcial de Putin significa que “miles de hombres rusos, nuestros padres, hermanos y esposos, serán arrojados a la picadora de carne de la guerra.

“No tengo miedo. No le tengo miedo a nada. Lo más valioso que nos pueden quitar es la vida de nuestros hijos. No les daré la vida de mi hijo”, dijo una moscovita que se negó a dar su nombre. Cuando se le preguntó si ayudaría protestar, dijo: “No ayudará, pero es mi deber cívico expresar mi postura. No a ¡guerra!”

“¿Por qué las madres y los niños derramarán lágrimas? Para el palacio de Putin?”, se pregunta el movimiento.

“Ahora la guerra llegará de verdad a todos los hogares ya todas las familias. Las autoridades decían que solo los ‘profesionales’ estaban combatiendo y que ellos ganarían. Resultó que no estaban ganando y los prisioneros comenzaron a ser reclutados para el frente. Y ahora se ha anunciado la movilización”, indicó.

Vesná sostiene que la situación es “extremadamente difícil”, pues “la guerra ya no está ‘allá afuera’, sino que “ha llegado a nuestro país, a nuestros hogares, a nuestros familiares”.

Y los movilizados “deben morir para corregir los errores del régimen de Putin, que sumió a Rusia en una monstruosa matanza, aislamiento y pobreza”, agregó.

Los diputados y funcionarios que a diario gritaban sobre la necesidad de la movilización permanecerán en sus cálidos sillones, vivos y coleando, denuncia la organización.

Ante la previsión de que las fuerzas de seguridad rusas intentarán evitar o reprimir las protestas, el movimiento ha publicado los datos de contacto de OVD-Info, que hace un seguimiento de las detenciones y defiende a los arrestados y que fue declarado hace un año “agente extranjero” en Rusia.

Según esta organización, desde el inicio de la campaña militar rusa en Ucrania ha habido 16.437 detenciones en protestas por la intervención bélica.

