Se anunciaron construcción de cloacas para 19 barrios de Río Gallegos

En instalaciones del gimnasio municipal Jorge “Indio” Nicolai se realizó en la tarde de este jueves el acto a través de cual fueron anunciadas obras de gran importancia para los barrios, como también fueron firmados diversos convenios, uno de ellos entre la Municipalidad de Río Gallegos y Distrigas SA, y además otros rubricados entre Servicios Públicos Sociedad del Estado y el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).



La ceremonia estuvo presidida por la gobernadora de la provincia de Santa Cruz, Alicia Kirchner; y el Intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso; también estuvo presente el titular del ENOHSA, Enrique Tomas Cresto.

Previo a la secuencia de firma de convenios, fue proyectado un video institucional mediante el cual fue planteado el marco de las obras que se avecinan para ese sector de la ciudad.

Tras lo cual, se firmó un convenio de obra de extensión de red de gas para el Barrio 22 de Septiembre que beneficiará a 800 familias y que fue rubricado entre Distrigas SA y la Municipalidad de Río Gallegos.

Luego, el titular del ENOHSA, Enrique Cresto, entregó el convenio marco Proarsa para la ejecución de la obra “Sistema Cloacal Integral en Río Gallegos, Santa Cruz”, firmado entre ese organismo nacional y la Municipalidad de Río Gallegos y que beneficiará a más de 31 mil vecinos de nuestra ciudad capital.

Posteriormente, fueron firmados diversos convenios entre SPSE y ENOHSA por diversas obras a realizarse en diferentes localidades de nuestra provincia de Santa Cruz.

Cabe destacar que la construcción de los sistemas de desagües cloacales anunciados incluye a los barrios San Benito, Los Alerces, Los Álamos, Virgen del Valle, Padre Olivieri, Servicios Públicos, ADOSAC, APAP, Ayres Argentinos, Chimen Aike, Patagonia, Santa Cruz, Bicentenario, 22 de Septiembre, Favaloro, Arrabales, Los Sauces, La Herradura, y Zona de Chacras ex Saldia.

Fue entonces que el titular del ENOHSA, Enrique Cresto tomó la palabra para, en primera instancia, saludar y agradecer a la gobernadora Alicia Kirchner y felicitar particularmente al intendente Pablo Grasso, “porque tanto ha luchado para estas obras en Río Gallegos, al igual que los intendentes de la provincia presentes”, dijo.

Luego destacó el trabajo del Municipio de Río Gallegos, y señaló: “Empezamos bien la primavera con los vecinos (por las obras anunciadas). Y a Alicia y a Pablo les había prometido que iba a venir y hemos cumplido. Se hizo un gran trabajo con el equipo para que estos proyectos puedan avanzar, y es una enorme satisfacción para mí esto”, señaló.

Cresto luego recordó que cuando “me tocó ser intendente (en una localidad de la provincia de Entre Ríos) entre el 2015 y 2019, llegué con sueños e ideas, tenía propuestas para transformar y desarrollar mi ciudad, pero cuando llegas a la intendencia te das cuenta que con las herramientas que tenés del municipio podés lograr el 10 por ciento de las cosas, el otro noventa por ciento se gestiona con la provincia, con Nación, etc.”, dijo, citando el ejemplo que siguió en la concreción de estos proyectos el jefe comunal.

Justamente, a su tiempo, Pablo Grasso recordó el surgimiento de todas estas obras que se anunciaron esta noche al señalar: “Cuando fui al ENOHSA con la gente de SPSE (cuando comenzaba la gestión) y con el proyecto de la obra que queríamos hacer recuerdo que me senté, le pasé el proyecto y solamente me miró. Luego, fuimos por otra obra de extensión de red. Ahí, de nuevo me miró, cerró la carpeta y me dijo: Pablo, tenés que pensar que tenemos la responsabilidad de poder hacer las cosas para que queden en la historia. Si nosotros vamos a gobernar tenemos que ocuparnos de toda la población no de elegir cuál. Por eso me dijo que es preferible esperar un tiempo, pongámonos a trabajar y pensemos para que el cien por ciento de tu ciudad tenga cloacas en el período que corresponde. Lo miré y dije, bueno. U empezamos con este proceso, mandando mensajes, convocando al equipo técnico que me corregía los proyectos. Después contratamos profesionales en Buenos Aires, y también a gente de acá para seguir avanzando. Incluso nos ayudó mucho en todo esto el ex ministro de Economía, Juan Donini, al igual que los viejos trabajadores de SPSE”, repasó.

Luego, el jefe comunal señaló que a partir de esta posibilidad que se abre con la gran cantidad de obras aprobadas, “estamos saliendo de un abandono rotundo de muchos años, y digo qué fácil que son las cosas cuando nos ponemos todos de acuerdo”. “Esto no es una cuestión eleccionaria sino una realidad. Nosotros hacemos política todos los días no es que vamos solamente cada cuatro años a golpear la puerta de los vecinos para saber qué necesitan. Nosotros nos tenemos que hacer cargo todos los días en resolver cada problema”, resaltó.

Luego, tras mencionar a los gobiernos que han postergado las obras para la ciudad y provincia, enfatizó: “Salimos adelante porque somos santacruceños. Porque el proyecto político no es de un hombre ni de una mujer, sino de un conjunto que empuja hacia adelante y nunca abandona la lucha. Que tengan en claro que con hechos vamos a seguir transformando la realidad, porque para eso nos sometimos a la voluntad popular. Al lado de ustedes, y si alguno tiene algo que decir, que lo diga, que ahí vamos a estar solucionando los problemas, porque para eso nos sometimos a la voluntad popular, para eso vamos a seguir trabajando y para eso para transformar la realidad de cada ciudad, más tarde o más temprano, pero siempre al lado de ustedes, para que la provincia de Santa Cruz y la ciudad de Río Gallegos deje el estado de abandono y podamos juntos salir adelante”, cerró.

Finalmente, la gobernadora Alicia Kirchner se dirigió a los presentes y fue entonces el turno de la entrega de presentes por parte de Gobierno de la Provincia al titular del ENOHSA, al igual que hizo lo propio el Municipio de Río Gallegos.