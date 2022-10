Fabián Doman, tras su triunfo en Independiente: "Ganamos porque representamos el cambio"

Fabián Doman, presidente electo de Independiente, reconoció que es "consciente" de lo que tiene por delante tras el triunfo en las elecciones y aseguró que ganó su agrupación porque representa "el cambio", aunque sostuvo que "hay que revalidar el voto cada 24 horas".

El periodista, que se impuso de manera contundente con el 72 por ciento de los votos, recordó en diálogo con Pablo Rossi en Esta Mañana (Radio Rivadavia): "Cumplí un año de candidato la semana pasada, en el que me pasó de todo: me proscribieron, me prohibieron, hasta fui maltratado y hablaron mal de mí. Lo más importante de ayer, lo que hay que resaltar, es que fue una elección récord".

Al ser consultado acerca del futuro de Julio César Falcioni, el actual entrenador del club de Avellaneda, dijo: "Primero hay que reunirse con él y ver si tiene contrato, porque en Independiente todo era un misterio. No sabemos si tiene contrato, si se le paga o si le deben".

"Falcioni ha sido muy respetuoso de las elecciones y no quiero faltarle el respeto hablando algo en los medios de comunicación que no haya dialogado con él. Parte de nuestro estilo es no destratar a la gente", añadió.

Y continuó: "Quedan pocas fechas del campeonato, así que haremos un trabajo sobre el equipo del fútbol profesional, en el que hay que tomar decisiones urgentes sobre 10 contratos".

Con respecto a la salida de Hugo Moyano de la presidencia, aseguró: "Cuando la gente te dice que te tenés que ir, es contundente", y añadió: "Mientras él siguiera en el club, las marcas no iban a estar en Independiente".

Además, Doman se refirió al aspecto económico: "Hay una deuda con AFA, pero lo más grave para Independiente es la deuda externa que hay que negociar. Necesitamos una especie de oxígeno financiero por 180 días, porque a partir de ahí empiezan a aparecer los recursos reunidos por venta de camiseta o naming del estadio, por ejemplo. Aspiro a que el club tenga un ingreso genuino de recursos".

