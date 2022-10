En tal sentido, Gonzalo Chute, secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad de Río Gallegos, explicó que “tal como veníamos anunciando desde que se radicó la denuncia de parte de cierto sector de la oposición, efectivamente la Justicia ha decido cerrar el proceso por inexistencia de delito. Esto quiere decir que con la mera denuncia que se presentó se llegó a la determinación que el hecho no constituye delito, tal como veníamos diciendo”.

El doctor añadió que “es algo que cualquier persona podía avizorar; cualquiera que haya tenido acceso a los expedientes o haya visto cómo se desarrollaba el concurso mismo podía darse cuenta de esto, que en los términos del Artículo 172 del Código Procesal Penal de la Provincia, no existía delito penal. De esta forma, la cuestión queda cerrada quedando claro que no hubo ningún delito, y que obviamente fue una campaña de difamación mediática en particular contra esta gestión y contra el Intendente”, señaló.

“De todas formas, como siempre dije, estábamos a derecho desde el inicio. Estábamos tranquilos también con la resolución porque no podía determinarse otra cosa realmente. Hablamos de un concurso para el que, como fuera dicho en su oportunidad, tres empresas pusieron a disposición un viaje, por lo cual no hay fondos municipales implicados. La Municipalidad en este organizó un sorteo, y cuando se determine el ganador sabremos qué vecino afortunadamente será el que podrá presenciar los tres primeros partidos de la selección nacional en Qatar”, repasó.

Por otro lado, Chute lamentó que ciertos sectores de la oposición “solamente denuncian” pero “no aclaran luego si se han equivocado”.

“En ese sentido –continuó- creo que lo importante es que, así como algunas personas se han pasado por distintos medios y lugares hablando de supuestos delito cometidos por esta gestión y en particular por el intendente, estaría bueno que tengan la altura ahora de salir a aclarar y decir ‘nos equivocamos’ o admitir que no hubo ningún delito penal. Obviamente, luego queda la discusión de si te gusta o no la gestión municipal, perfectamente válida y que para eso está la democracia. Pero una cosa es criticar una gestión y otra cosa es denunciar delitos penales que no existen”, concluyó.