De esta manera, le llegará información útil sobre los servicios y propuestas que presta el Municipio para que esté al alcance de todos. Es un servicio gratuito destinado a toda la comunidad, que pretende llegar a quienes no acceden de manera recurrente a redes sociales o a medios tradicionales de comunicación.

La ceremonia de presentación se llevó a cabo en las instalaciones del Teatro municipal “Héctor Marinero”. Fue presidida por el intendente Pablo Grasso a quien acompañó la Secretaría de Coordinación Ejecutiva, Claudia Picuntureo, el director de Comunicación Pública, Pablo Ortiz y la Jefa de departamento de Gestión de Medios y Administración, Ana Consani.

“Este tipo de acciones pregonan el derecho al acceso a la información. Si hay personas a las que todavía no llegamos, debemos trabajar para ello. También la idea es alcanzar a quienes no tienen mucho tiempo para conectarse a redes sociales o consumir medios. La información llega directamente al celular, no hay que buscarla”, explicó Ortiz durante el acto.

La Municipalidad tiene diversas formas de comunicarse con la comunidad. Lo hace a través de redes sociales –Facebook, Instagram, Twiter, Tik Tok, Youtube- donde ya cuenta con miles de seguidores; también a través de su página web: www.riogallegos.gob.ar.

“Tenemos 63 mil seguidores en Facebook y 12 mil en Instagram; estamos al nivel de ciudades más grandes como Comodoro. Pero sin embargo, hemos notado que no llegamos a toda la ciudad. Con esta nueva herramienta queremos alcanzar a esa población que se queda fuera de las redes o de los medios convencionales de comunicación. Entendimos que a través del teléfono era la manera porque todos tenemos un celular, a través del cual tenemos acceso a lo mismo”, señaló el jefe del área de prensa municipal.

El funcionario analizó la función democratizadora que tiene el celular. “Este sistema permite que cada persona que acceda a la información, se transforme también en un agente replicador. La intención es enviar datos específicos que sean de interés a la gente: la agenda cultural, deportiva o social del fin de semana, la apertura de algún taller, un nuevo plan de producción, operativos de limpieza, de salud, etc.”

Señaló que “con muy buenos resultados funcionó un grupo de ensayo con el que se hizo una prueba piloto. Durante ocho días diferentes integrantes de la comunidad pudieron decirnos lo que opinaban, incluso expresar críticas que tomamos de forma constructiva”. “A corto plazo podremos clasificar la información que se envía, de acuerdo a los intereses de los sectores en los que habitan los vecinos”, agregó.

Para finalizar, resaltó que “es un servicio gratuito, fácil, y permitirá tener al alcance de la mano toda la información; no es un número para reclamos o inquietudes”, dijo aclarando que el 108 es la vía de comunicación para ello.