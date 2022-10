La misma es para garantizar el acceso a los servicios públicos con subsidios del Gobierno Provincial destinados a las familias y asociaciones sin fine de lucro que lo necesitan. Y que no puedan abonar la totalidad de las facturas de luz y gas.

Este Programa es articulado con entes nacionales, provinciales y municipales. A su vez el Ministerio de Desarrollo Social de Santa Cruz, en conjunto con Servicios Públicos Sociedad del Estado y Distrigas S.A., serán los encargados del control, monitoreo, recepción de datos, solicitud de bajas, renovaciones y validaciones de las inscripciones al Programa.

Para los canales de recepción, se habilitan distintas oficinas provinciales, municipales y nacionales para la carga de nuevas inscripciones.

El Programa consta de bonificaciones del 30, 50 y 90 por ciento en las facturas de servicios de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) y Distrigas S.A.

Los requisitos

Para el caso de familias, son los siguientes:

- Ser titulares de la factura de SPSE y/o DISTRIGAS, en caso de no serlo, se deberá avanzar en el cambio de titularidad adjuntando una certificación de domicilio gestionado en la seccional policial de su jurisdicción.

- Adjuntar la última factura de los servicios de SPSE y/o DISTRIGAS

- Presentar DNI y CUIL de todo el grupo familiar

- Los ingresos en el hogar no deben superar el monto de tres salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM)

- Haber completado el formulario nacional de segmentación energética

- Un correo electrónico válido y teléfono de contacto

Para el caso de asociaciones sin fines de lucro, los requisitos son:

- Presentación de Personería Jurídica Provincial vigente

- Titularidad de los servicios a nombre de la Asociación

- Haber completado el formulario nacional de segmentación energética

- Un correo electrónico válido y teléfono de contacto

Para inscribirse, el trámite se inicia completando el formulario en www.santacruz.gob.ar/valesantacruz

El mismo trámite puede realizarse de forma presencial en:

- Centros Integradores comunitarios Provinciales

- Ministerio de la Igualdad e Integración

- Administración General de Vialidad Provincial

- Instituto de Desarrollo y Vivienda (IDUV)

- Áreas Sociales de los Municipios

- Centros de referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación

- ANSES

- PAMI

Se informa también que, si los titulares no cumplen con los requisitos solicitados o precisan una mayor bonificación en la factura:

Los titulares del servicio podrán solicitar la reconsideración de evaluación social.

La misma evaluación estará a cargo de las áreas sociales locales, provinciales y nacionales.

Se recuerda que dicha cobertura es por un (1) año renovable, y será responsabilidad de los titulares, renovar su cobertura gestionándola previamente a su vencimiento.

Asimismo, será causante de la desvinculación del Programa el no cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) No cumplir en el pago de las facturas del Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) y Distrigas S.A.

b) Omitir o falsificar la información

c) No presentar la documentación adicional solicitada por las áreas

Para más información pueden consultar https://www.santacruz.gob.ar/valesantacruz o comunicarse a través del teléfono 2966 75-5622