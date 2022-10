L-Gante estrenó en la noche del jueves el video de su nueva canción, “El último romántico”, que protagoniza junto a Wanda Nara, su presunta pareja e incluye imágenes de alto voltaje entre ambos.

El clip, que en sus primeras cuatro horas en YouTube superó el millón de reproducciones, muestra al dúo en boca de todos en la cama, compartiendo una cena con amigos y paseando en autos de lujo. A pesar de la intensa especulación de las últimas semanas respecto a un supuesto romance, las imágenes no incluyen un beso.

El músico y la representante de Mauro Icardi celebraron el lanzamiento en la discoteca Pinar de Rocha y compartieron su reacción con los miles de usuarios que siguieron el lanzamiento desde Instagram.

El videoclip fue rodado en el country Santa Bárbara, donde la ex de Maxi López tiene una imponente mansión. Otras escenas muestran a los dos en General Rodríguez, el barrio del cual es oriundo L-Gante, cuyo verdadero nombre es Elián Valenzuela.

La letra de la canción -realizada en colaboración con Negro Dub y DT.Bilardo- incluye frases como “Vos sos adictiva como la maría que yo me fumé”, “Él no hace nada porque sabe bien que cuando estamos bien le metemos bala” y “Si no te vuelvo a ver, yo no sé qué voy a hacer”.

Según reveló el periodista Lucas Bertero en A la tarde (América), Wanda habría cobrado 16.000 dólares por aparecer en las imágenes.

¿Enamorados?

La publicación del video tiene lugar en medio de los rumores de noviazgo que rodean al referente de la cumbia 420 y la agente de fútbol tras su escandalosa separación de Mauro Icardi. Días atrás, se viralizó una de las primeras fotografías que confirmaría el enamoramiento.

“Nos estamos conociendo”, sostuvo L-Gante el dos semanas atrás en La Noche de Mirtha Legrand al ser consultado sobre la relación.

Cabe recordar que, al igual que Wanda, el cantante acaba de terminar una relación de pareja, en su caso, con Tamara Báez, madre de su pequeña hija Jamaica.

