Christian Blasco Torres es el nuevo cónsul de Chile en Río Gallegos, asumió al nuevo cargo hace pocos días. Frente a este nuevo desafío dialogó con EL MEDIADOR, donde contó sus expectativas y se refirió al XXVIII encuentro del Comité de Integración Austral, llevado a cabo en el hotel Arakur, en la ciudad fueguina de Ushuaia.

En primera línea, respecto a su trayectoria y a su llegada a la ciudad de Río Gallegos, sostuvo “vengo de estar en Paraguay, yo me había postulado años atrás a este consulado, lamentablemente quedamos a la merced de la decisión que toma la autoridad”.

Consultado por qué eligió venir a Río Gallegos: “Uno de mis amigos era de Punta Arenas y siempre me habló de la Patagonia Argentina. Y no conocía la Patagonia, sí el Norte, conozco muy bien Argentina pero nunca llegué más allá de Neuquén. Entonces me interesó venir a Río Gallegos”.

“Es una nueva experiencia, acabo de venir de Ushuaia, por el Encuentro del Comité de Integración Austral después de cuatro años que no nos podíamos reunir por la pandemia que nos produjo mucho daño”, comentó.

Respecto al encuentro que se realizó entre la región patagónica, tanto Chile como Argentina, detalló “son muchas las comisiones, hay muchos temas que se analizan. Nos extrañó que no había una paridad de criterios sobre ciertas cosas, y esto hay que trabajarlo, pero hay que destacar la voluntad y la necesidad de un acercamiento y poder generar los espacios para que la población no se vea afectada”.

“Se ofreció más de lo que había, pero hay un proceso de análisis, se estableció una mesa de trabajo que esperan dos o tres semanas para limar un tema de horarios, percibí que ambas partes quieren trabajar conjuntamente”, manifestó.

“La mayoría solicita espacios de horario de trabajo de la aduana para que sea más larga, luego un tema de la integración, en diciembre se va a discutir el tema del trasbordo y traspaso del transporte entre el estrecho, pero se pusieron las cartas sobre la mesa”, concluyó.