La localidad de Los Antiguos es conocida por la producción y cosecha de cerezas, uno de sus productos emblema, pero con las heladas de los últimos meses vio afectada su producción. Federico Guerendialin, ingeniero agrónomo de Los Antiguos, en comunicación con El Mediador, dijo “este año no vamos a generar prácticamente nada”.

Guerendialin se refirió a las problemáticas que tuvieron que enfrentar los últimos meses “hubo dos episodios de heladas, primero fue el 17 de septiembre y luego vinieron otras heladas durante el mes de octubre”. Además, dijo “la mayoría de las chacras no están preparadas para estas temperaturas. Ojalá que se acerque Nación para girar una línea de crédito para que el año que viene cada productor tenga el 50% de su superficie con control de heladas”.



Para concluir el ingeniero comentó sobre la producción de cerezas de este año “hay chacras que van a perder entre el 80% y el 40% de su producción, yo creo que en promedio la Cooperativa va a empacar la mitad de lo que se produjo el año pasado, eso en el mejor de los casos”. A su vez recordó “el año anterior cosechamos 350 toneladas, este año no sé si vamos a llegar a 150 toneladas. Recorro diversas chacras y veo que en algunas no hay nada de producción y otras que tienen muy poco”.