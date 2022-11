“Estamos conformes con el Presupuesto 2023”

Los senadores de Juntos por el Cambio no participaron del debate con la excusa de sentirse ofendidos porque el oficialismo trató también las designaciones en el Consejo de la Magistratura.



Por unanimidad y sin la presencia de las y los legisladores de Juntos por el Cambio en el recinto, el Senado aprobó el Presupuesto 2023 sumando 37 votos positivos.



para solventar distintos proyectos y obras que se realizaran en la provincia de Santa Cruz. Ana María Ianni, senadora por Santa Cruz, en comunicación con EL MEDIADOR dijo “en nuestra provincia los municipios pueden nutrirse de este presupuesto”.

Ianni comentó sobre el Presupuesto 2023 “nuestra ley madre nos va a orientar y que presupone las acciones de gobierno para que podamos contar con partidas presupuestarias para obras, desarrollo de programas en cada área de gobierno”. Además, dijo “no solamente hay obras, también hay una fuerte financiación para las represas, tendido eléctrico, gasoducto para el noroeste de la provincia, el acueducto para el norte de la provincia, finalización de la Ruta 3, tener obras a nivel educativo y sanitario”.

Para concluir la senadora por Santa Cruz dijo “lamentablemente hay una oposición que no es responsable, comprometida por la causa común como lo es el bien del país y de nuestra provincia. La oposición, Juntos por el Cambio, no acudió a la sesión”. A su vez comentó “estamos conformes porque hemos podido incorporar cosas que en el primer borrador no estaban”.