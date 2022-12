El presidente Alberto Fernández habló este martes en su discurso en la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados. Allí tuvo un contrapunto con su par de Uruguay, Luis Lacalle Pou, a quien pidió respetar las reglas del bloque. "El camino no es el que proponés", aseguró el mandatario argentino.

En su exposición habló de las "asimetrías" que configuran el escenario geopolítico y económico de la región del Mercosur. "Esas asimetrías afectan tanto a Uruguay como a todos los países", manifestó el Presidente ante sus pares.

Alberto Fernández cruzó a Luis Lacalle Pou en la Cumbre del Mercosur

El presidente Alberto Fernández dijo que "la solución no es que cada uno haga la propia" dentro del Mercosur y expresó su preocupación sobre las "acciones unilaterales" dentro del bloque regional, en referencia a la decisión del gobierno de Uruguay de solicitar la incorporación de su país al Acuerdo Transpacífico.

"La solución no es que cada uno haga la propia; no creo que sea el mecanismo", dijo el presidente argentino al exponer en el marco de la cumbre del Mercosur que se desarrolla en la ciudad de Montevideo. Afirmó que "las acciones unilaterales nos preocupan", en referencia a la postura del gobierno uruguayo, que busca sumarse al Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico, integrado por once países de Asia y América.

Justamente, este martes Alberto Fernández asumirá este martes la presidencia pro témpore del Mercosur. En esa tarea, buscará consolidar la unidad del bloque y así pensar en "cómo se potencian las regiones para enfrentar los desafíos" de la pandemia y el conflicto de Ucrania-Rusia.

"Acá quiero poner un punto, Luis querido, con todo respeto, para seguir el debate franco que me has propuesto. Una de las condiciones es cumplir las reglas, y las reglas del Mercosur dicen que esos acuerdos deben tener otro mecanismo de tratamiento", dijo el mandatario argentino a su par uruguayo, Luis Lacalle Pou, en el marco de su disertación en la cumbre que se desarrolla en la capital uruguaya.

A su turno, el mandatario argentino se sinceró: "No creo que el mundo sea como vos decís Luis, el camino no es el que proponés", manifestó Fernández, marcando distancia de las palabras de Lacalle Pou.

Fuentes diplomáticas anticiparon a Ámbito que entre sus prioridades está la idea de buscar un acuerdo comercial con América Central y el Caribe. “Daremos prioridad a regiones en las que no tenemos aún una marcada presencia y ofrecen muchas oportunidades, no solo en productos tradicionales de nuestro patrón exportador, sino también en bienes industriales con alto valor agregado”, explicaron en ese sentido.

"Tras la pandemia lo que vimos fue otro hecho nocivo para el mundo, como lo es la guerra de Ucrania y Rusia", remarcó el presidente argentino. A partir de ahí, el eje de su presentación fue la unidad de la región, en el marco de los cambios que empezarán a versen en 2023, cuando Lula Da Silva asuma la presidencia de Brasil.

Ese alineamiento pone a Brasil más cerca de Argentina, luego de los años en los que Jair Bolsonaro se distanció, a través de las políticas de exterior en su gestión. "¿Por qué no nos ponemos a pensar en los que nos conviene como región?", reflexionó el Presidente ante sus pares del Mercosur.

"El mundo se plantea hoy cómo cada economía se defiende frente a los estragos que ha hecho la pandemia y la guerra, estragos que siguen causando hoy problemas", explicó Alberto Fernández. "En el norte se tiran misiles y en el sur se pasa hambre", agregó.

En ese sentido, destacó el Presidente, el punto central es "cómo se potencian las regiones para enfrentar los desafíos", por lo que insistió en la necesidad de "naciones potentes" en el Mercosur, donde los países "deben resolver sus asimetrías", aclaró.

"Lo que necesito como Mercosur es un Uruguay potente, como así también a Brasil", manifestó Fernández este martes, en su discurso, retomando la palabras de Luis Lacalle Pou, el presidente uruguayo, con quien mostró diferencias de conceptos e ideas de la discusión de mandatarios. "Debemos sostener la idea de un banco central del Mercosur", sumó el mandatario argentino.

FUENTE: Ámbito