El romántico mensaje de De Paul a Tini tras clasificar a la final del Mundial Qatar

Pese al inesperado cachetazo en la primera jornada contra Arabia Saudita, Argentina se levantó y logró meterse en la final del Mundial de Qatar 2022 al golear por 3 a 0 a Croacia de la mano de Lionel Messi y Julián Álvarez.

Tras el pitazo final del árbitro italiano Daniele Orsato la euforia se desató en el estadio Lusail, recinto que fue colmado por una gran cantidad de simpatizantes albicelestes. Uno de los que no ocultó su felicidad fue Rodrigo De Paul, uno de los baluartes del plantel dirigido por Lionel Scaloni.

“Sí, yo soy feliz. La verdad que soy feliz. Obviamente que con matices, pero hoy seré la persona más feliz del mundo. He logrado llegar a una final del mundo. Mucho trabajo, y con mi familia siempre cerquita”, inició su relato el mediocampista, que producto de una molestia muscular no se encuentra al ciento por ciento en lo físico.

El periodista Tití Fernández no dudó en consultarle puntualmente sobre su pareja, la cantante Tini Stoessel, quien estuvo en Qatar durante los primeros encuentros de la competencia. “Ella siempre está ahí, siempre apoyando. De fierro, la verdad que de fierro. Yo se lo dije. Hoy también antes de salir me mandó un mensaje muy lindo. Ella está ahí, me banca tanto. Ese apoyo nosotros lo necesitamos. Nosotros no es que somos jugadores de fútbol, somos personas que jugamos al fútbol y tenemos muchos problemas también. Pero cuando salimos ahí con esta camiseta nos olvidamos de todo y lo volvimos a demostrar hoy”.

“Esto es impensado. Todavía no caigo, es para muy pocos jugar una final del Mundo. Hemos trabajado mucho para llegar acá, creo que sí somos merecedores. Ojalá podamos caer así lo podemos disfrutar. “Estoy viviendo un sueño en el que es imposible describirlo. Obvio que teníamos mucha fe, veníamos de ser campeones de América. Tuvimos un golpe duro, después cada partido era una final porque había que ganar sí o sí”, añadió el surgido de la cantera de Racing.

La artista utilizó sus redes sociales para mostrar toda su emoción por la histórica clasificación a la definición del torneo. La actriz, que se encuentra en Madrid, subió un alocado video en el que grita sobre las imágenes que mostraron el final consumado, con un Lionel Messi y el resto del equipo feliz por lo conseguido.

Luego de dejar en el camino a Croacia, Argentina espera en la final por el vencedor del duelo que protagonizarán esta tarde en el Estadio Al Bayt Francia y Marruecos. La definición de la Copa del Mundo será este domingo, desde las 16 (hora de Argentina), en el Estadio Lusail.

