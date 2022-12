Luego de la euforia y de la obtención del Mundial de Qatar 2022, Lionel Messi habló tras el partido más importante de su carrera y no ocultó su emoción por consagrarse campeón del Mundo.

“Es una locura, se hizo desear, pero es lo más lindo que hay. Mira lo que es, es hermosa. La deseaba muchísimo. Dios me la iba a regalar, presentía que era esta, sufrimos un montón, pero lo conseguimos“, expresó Messi en conferencia de prensa.

“No veo la hora de estar en Argentina para ver la locura que va a ser eso“, remarcó la Pulga.

Por otro lado, el mejor futbolista de la historia afirmó que quería culminar su carrera con el Mundial en sus manos: “Obvio que quería cerrar mi carrera con esto, ya no puedo pedir nada. Gracias a Dios me dio todas. Cerrar ya casi mi carrera de esta manera, es impresionante. Me encanta el fútbol, lo que hago. Disfruto estar en la Selección, el grupo, quiero seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo”.

Finalmente, dejó las palabras más emocionantes para el cierre: “Es el sueño de chiquito de cualquiera, tuve la suerte de haber conseguido todo y esto que me faltaba, está acá“, confesó el 10 y se retiró besando la copa.

