Argentina alzó la anhelada Copa del Mundotras consagrarse campeón del Mundial de Qatar 2022 y ahora los usuarios de redes sociales conquistaron otro reconocimiento: la foto de Lionel Messi alzando el trofeo es la más likeada de Instagram. Anteriormente, ese récord lo tenía la imagen de un huevo publicada en 2019 con el único propósito de alcanzar esa marca.

El posteo de la “Pulga” acumula 56.6 millones de “likes” en poco más de 24 horas y -por el momento- supera en 600.000 me gusta a la imagen del huevo de la cuenta @world_record_egg.

"Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer..." escribió Messi en su cuenta donde tiene 400 millones de seguidores. "El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos... Lo logramos!!!", agregó el astro rosarino, además de agradecer el apoyo de los hinchas y de su familia.



Cómo empezó la campaña en redes

Usuarios de redes sociales lanzaron la campaña para que la foto de Messi destrone a la del huevo y se quede con el récord de la imagen con más “me gusta” acumulados en esa red social. "Esta publicación de Messi se convirtió en la segunda más likeada de la historia de Instagram y está a 11 millones de likes de la primera, que es este huevo. Si le diste like al huevo, sacáselo", escribió por ejemplo un usuario, y el posteo ya tiene más de 4 mil retuits y más de 19 mil likes.





Otros, aseguraron que lo mejor es tan solo compartir la foto de Messi y pedir que pongan "like", sin sacar los "me gusta" a la del huevo, para que la publicación de la Pulga pueda romper el récord de la foto más likeada en la historia de la red social.

Por qué la imagen del huevo tiene tantos likes

En medio de la campaña por la foto de Messi, no faltaron los usuarios que se preguntaron por qué una imagen de un huevo de gallina tiene tantos likes. La explicación radica que la foto fue publicada con el único objetivo de alcanzar esa marca.

En 2019 un usuario anónimo publicó la imagen desde la cuenta @world_record_egg y convocó a los usuarios a ayudarlos a convertir la foto en la publicación con mayor cantidad de “me gusta” en Instagram.

FUENTE: Perfil.