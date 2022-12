La farándula local es una de las más ricas porque tiene todos los condimentos, generando situaciones que invitan a comprar pochoclos y quedarse pegado a la pantalla, mirando la televisión o leyendo los portales para enterarse de la última noticia, de la pelea más reciente, del enfrentamiento naciente o renovado. Y este 2022 fue una clara muestra: hubo muchos escándalos, de todas las formas y colores. Algunos generaron sorpresa al tiempo que otros resultaron más previsibles. Un denominador común en la mayoría: conflictos de pareja. O de exparejas, más bien, en relaciones que terminan mal y continúan peor.

Fueron tantos los escándalos -y tan atractivos- que hacer la selección de los seis más relevantes no fue nada sencillo. Aquí están.

Emily Lucius - El Hotel de los Famosos

El reality fue uno de los productos más destacados que tuvo ElTrece en lo que al rating se refiere. A lo largo de su paso por el canal del solcito se dieron varias situaciones complejas que fueron acaparando televidentes. Sin embargo, quien estuvo en el ojo de la tormenta fue Emily, por las bromas de mal gusto y fuera de lugar que dirigió sobre Luciano Loccisano. Si bien terminaría encontrando el amor en el programa -sigue de novio con Majo Martino-, Locho no la pasó nada bien adentro del hotel. Hasta sufrió ataques de pánico.

Las miradas se dirigieron hacia la influencer, quien -como decían los adolescentes en el secundario- tomó de punto a Locho, si bien, hay que decirlo, no fue la única. La repercusión y las críticas sobre su accionar fueron tan grandes que terminarían provocando su salida anticipada del ciclo. Hasta debió resguardarse en su casa por miedo de mostrarse en público. El cuestionamiento y hostigamiento que recibió en las redes sociales -su principal fuentes de ingresos, siendo influencer- fue muy fuerte. La acusaban de burlarse permanentemente de los demás. Perdió seguidores y también marcas que la tenían contratada.

Piñón Fijo

Puede que este sea el conflicto menos esperado. Meses atrás, a nadie se lo hubiera ocurrido que el popular payaso sería incluido en este racconto. Sucedió que a principios de agosto Fabián Gómez -su verdadero nombre- acudió a sus redes para contarle a sus seguidores que sufría por no poder ver a su nieta Luna. Por esto culpó a su hija Sol, madre de la pequeña. Incluso, habló de los derechos de los abuelos, hasta prometió ir a la Justicia y desató un escándalo familiar que salpicó a todos.

Su hija le contestó, su otro hijo -Jeremías- hizo lo propio, y hasta su exesposa también aportó su mirada. Hablaron de maltrato verbal por parte Piñón y de ausentarse por largos periodos sin dejar rastros. Incluso. Sol tiene otro hijo, un bebé que se llama León, al que su abuelo directamente no conoce.

Luego de que el conflicto escalara sin alcanzar techo, los Gómez decidieron una tregua. Sin ir más lejos, la promesa de recurrir a un abogado para lograr ver a sus nietos finalmente no se llevó adelante. Ya no hay publicaciones abiertas, ante los ojos de cualquiera, pero la relación de Piñón con sus hijos está rota.

Leticia Brédice

La actriz había sido contratada para ser una de las protagonistas de El divorcio, obra teatral en la que compartiría escenario con Luciano Castro, Natalie Pérez y Pablo Rago. En septiembre, en época de ensayos, trascendió que había problemas en el elenco. En rigor, vinculados solo a Leticia. Se decía que llegaba tarde, mucho más allá de la hora pactada, haciendo esperar a sus compañeros. Y que además, cuando llegaba, no se encontraba en las mejores condiciones. Esto generaba más tiempo perdido, ya que debía esperarse a que se repusiera.

La producción decidió echarla. Los ensayos siguieron adelante -la obra terminaría levantando el telón, y por estos días se presenta en Mar del Plata- con una nueva actriz: Carla Conte. En medio del escándalo mediático, fue la propia Brédice quien confirmó la noticia ante los medios, aunque no quiso ahondar en detalles ni razones.

Cinthia Fernández vs. Matías Defederico

Y si de conflictos hablamos, este parece ser el padre de todos. El de nunca acabar. Hablamos de una situación que a diario suma capítulos: nadie, ni siquiera sus protagonistas, saben cuando concluirá.

La modelo y el exfutbolista se separaron en 2016 con tres hijas en común: Bella, Charis y Francesca. Cinthia acusa a Defederico de no hacerse cargo de sus responsabilidades de padre: alega que el dinero que debe depositar cada mes para la manutención de las niñas no es suficiente, y que ni siquiera es puntual. Además, en estos días contó que su exesposo no les hizo regalos de Navidad a sus hijas.

Desde el otro lado, Matías afirma que Fernández pone a las nenas en su contra, y que por eso no las puede ver. Durante este 2022 se lo vio yendo al lugar en el que las nenas juegan al fútbol: contó así, al menos podía verlas desde lejos. No hay un régimen de visita que se respete y hay varias restricciones en el medio. El foco está puesto en lo económico. Él dice que no tiene más para ofrecerle, ella lo manda a trabajar.

Rodrigo De Paul vs. Camila Homs

La separación del futbolista de la Selección y la modelo, con dos hijos en común (Francesca y Bautista, quien tenía solo seis meses cuando sus padres rompieron), abrió las puertas de par en par a un tenso conflicto que derivó en una verdadera guerra mediática y judicial.

En septiembre, con abogados de por medio y con los protagonistas que parecían haber reformulado sus respectivas situaciones sentimentales (él, con Tini Stoessel), se alcanzó un acuerdo económico. Parecía que había llegado la paz y que todo volvía a transitar en cierta armonía. Incluso se acordó un régimen de visitas; Homs hasta se encargó de llevar a sus hijos a Madrid, adonde reside De Paul, para que su exmarido los viera.

Pero todo estalló en mil pedazos con el regreso de Rodrigo del Mundial de Qatar. El futbolista, apenas quedó libre -luego de la multitudinaria caravana- se acercó al Campo Argentino de Polo para ver a Tini, quien se encontraba ensayando para sus shows. Hasta mostró fotos en las redes. Al mismo tiempo, sus hijos lo estaban esperando: según Homs, estaban vestidos con la ropa de la Selección, listos para ir a festejar con su padre, pero no fue posible.

Luego de que De Paul se reencontrara con ellos, los llevó a uno de los recitales de la artista. Camila se despachó con una catarata de insultos por WhatsApp, dirigidos a Rodrigo y Tini. Por este motivo, el volante del Atlético Madrid le inició una demanda penal por amenazas, acusación que también alcanza al padre de Homs. “Todavía no pude disfrutar del campeonato del mundo”, les dice Rodrigo a los suyos.

Wanda e Icardi vs. Carmen Cisneros

El tema explotó en agosto, luego de que la mujer, que trabajaba en la propiedad que el futbolista y la empresaria poseen Lago di Como, Italia, adujera que la tenían abandonada. Aseguró que cuando se fueron a Francia, debido a que el delantero fue vendido del Inter de Milán al PSG, simplemente la dejaron ahí, sin pagarle ningún sueldo, ni siquiera proporcionarle. Cisneros confió que se alimentaba gracias a que el jardinero le llevaba alimentos.

Carmen presentó una denuncia en la Justicia por “reducción a la servidumbre” y “trata de persona”. Se presentaron pruebas de un lado y del otro. Pero el juez que entendió en la causa determinó que no hubo delito alguno. Esto le puso punto final al tema que durante semanas convulsionó al mundo mediático por la gravedad del caso. Los datos que se iban filtrando en ese periodo eran muy fuertes, sumado a la angustia de Carmen a las entrevistas llorando por lo que, según ella, vivió al lado de los Nara-Icardi. La Justicia no le dio la razón.

FUENTE: INFOBAE