En la jornada de ayer, se pusieron a disposición 635 hogares ubicados en Desarrollos Urbanísticos de 17 provincias de todo el país, Santa Cruz es una de ellas. Todo lo que hay que saber para completar el formulario y acceder a una unidad funcional.

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat abrió una nueva inscripción para acceder a viviendas del Procrear, que se pueden pagar en un plazo máximo de 30 años.

Los requisitos

Tener el DNI, Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica de todos los integrantes de la solicitud.

Ser argentinos/as o extranjeros/as con residencia permanente en el país.

Tener entre 18 y 64 años.

Acreditar el estado civil declarado en el formulario de inscripción, excepto el estado civil soltero.

Presentar Certificado de Discapacidad en caso de corresponder.

Demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar conviviente -tanto el/la solicitante como su cónyuge o pareja conviviente- entre 1 y 10 Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Demostrar, como mínimo, doce (12) meses de continuidad laboral registrada

No registrar antecedentes negativos en el Sistema Financiero durante los últimos nueve (9) meses por falta de pago de obligaciones de todo tipo; no encontrarse inhabilitados por el Banco Central de la República Argentina o por Orden Judicial; no registrar juicios según informe de antecedentes comerciales en los últimos cinco (5) años; no registrar embargos; y no registrar peticiones o declaraciones de concurso o quiebra.

No haber recibido un plan de vivienda en los últimos diez (10) años.

No tener bienes inmuebles registrados a nombre del titular ni del cotitular.

Los y las participantes podrán incluir solo un/a cotitular. Para el caso de los y las participantes de estado civil casado/a, el/la cónyuge, será considerado cotitular automáticamente

El/la titular y el/la cotitular deberán encontrarse unidos por alguno de los vínculos que se detallan a continuación, los cuales deberán encontrarse registrados: matrimonio; unión convivencial; 3- unión de hecho (siempre que coincidan los domicilios declarados por el/la titular y cotitular).

Todas las notificaciones serán realizadas a la dirección de correo electrónico declarada por el/la participante en el formulario de inscripción.



Procrear II: cómo anotarse

La inscripción para participar del sorteo del nuevo Procrear II se realiza a través de la página web del Ministerio de Desarrollo a la que podés acceder haciendo click aquí y completando el formulario que estará disponible a partir del 2 de enero de 2023.

FUENTE: Diario NEws.