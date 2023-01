Juicio por Fernando Báez Sosa: último día de declaraciones y pruebas

Se cumplen tres años del asesinato de Fernando Báez Sosa en frente del boliche Le Brique, en Villa Gesell, a mano de ocho rugbiers oriundos de la localidad de Zárate, quienes se encuentran imputados por “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”. En el día del aniversario, el juicio transitará su última jornada de pruebas.

Para el último día se espera la declaración de dos médicos forenses y no se descarta la posibilidad de que algunos de los imputados brinde testimonio. En este contexto, son sólo dos los testigos que restan declarar ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores. El resto fueron reprogramados para las audiencias previas o desistidos por las partes.



Los médicos Juan José Fenoglio y Jorge Rodolfo Velich, peritos de parte de la defensa a cargo de Hugo Tomei, hablarán frente al juzgado a partir de las 9.

Ciro Pertossi rompió el silencio y Tomei se reunió con los rugbiers

Ciro Pertossi, uno de los imputados Pidió la palabra ante el tribunal para "aclarar" una situación en la anteúltima jornada de audiencias. "Quiero aclarar que en el video que se mostró no pegué una patada", dijo y completó: "Cuando vi al chico (por Báez Sosa) en el piso frené la patada".

El equipo de Fernando Burlando intenta determinar quién dio la patada "final" que le quitó la vida a Báez Sosa. En ese sentido es que Ciro Pertossi decidió remarcar que no fue suya.

"También quiero aclarar que en un audio que doy que se dice que "de esto no se habla" quiero aclarar que cuando yo estaba viendo el teléfono, lo que estaban hablando los chicos, decían que ya habia gente de Zárate, dije que no quería que se entere nadie porque no quería que mis padres se enteren", manifestó Pertossi este martes.

Luego, como parte de la estrategia de la defensa, el joven se reservó el derecho de responder las preguntas: "Desde ahora adelanto que no voy a contestarle nada a las partes", aseguró Ciro Pertossi, al cierre de su intervención.

Por otro lado, declararon las madres de Enzo Comelli (22), María Alejandra Guillén, y de Ayrton Viollaz (23), Erika Pizzatti, y el padre de Matías Benicelli (23), Héctor Eduardo Benicelli, y el de Luciano y Ciro Pertossi, Mauro Pertossi.

Luego de la audiencia en Dolores el abogado defensor Hugo Tomei mantuvo una reunión con los imputados. El letrado permaneció por más de dos horas y al salir mantuvo un breve intercambio con la prensa.

