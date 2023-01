El CPE convocó a ADOSAC y AMET a una nueva paritaria

El gobierno provincial, mediante el Consejo Provincial de Educación convocó a las dos entidades gremiales que nuclean la mayor parte de los y las docentes de la provincia, ADOSAC y AMET para volver a encontrarse a negociar la pauta salarial 2023, en la previa del inicio del ciclo lectivo y ante las advertencias lanzadas por el gremio mayoritario sobre el peligro del inicio del mismo.

De esta manera, el próximo martes 24, desde las 15.00 en las oficinas de Fomicruz, en calle Alberdi.

Al respecto, Javier Fernández, secretario General de ADOSAC habló con TiempoSur y destacó la antelación con la cual se realiza la convocatoria. “Siempre hemos tenido como premisa esta posibilidad de iniciar las paritarias en el mes de enero, previo al inicio del ciclo lectivo y no sobre la hora. Esto para nosotros es importante, pero también su contenido. Y poder lograr una respuesta”, señaló.

Respecto a la discusión recordó que, si bien “la Asociación de Docentes de Santa Cruz ha decidió incorporar la cláusula gatillo hasta el mes de marzo, pero con la exigencia de que vaya acompañada de la recomposición, de no solo empatarle a la inflación, sino que se le pueda ganar concretamente. Como esto no se puede garantizar desde el CPE, las autoridades de educación decidieron retirar la oferta. Ahora estamos en cero, sin definición. Es inexplicable, porque habíamos aceptado la oferta con el desafío de poder debatir hacia adelante. Esperamos llegar a buen puerto”.

Por último, el referente docente remarcó que “se plantean otros temas que son importantes, como las escuelas en condiciones. No tenemos un relevamiento propio, hay mucha presión para que desde las escuelas no salga la información. Esa es la situación y es real. Mientras se vayan reincorporando los compañeros iremos conociendo como esta ésta problemática. Es prioritario que el mantenimiento se haga ahora, no cuando los chicos ya estén en clases”.

