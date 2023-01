Nicolás Cabré, papá de Rufina con China Suárez, mostró el dulce gesto que la nena le dedicó al personal de limpieza del hotel donde se hospedaron.

El actor mostró con qué se encontró cuando fue a revisar la habitación antes de dejarla para volver a Buenos Aires, con la intención de no olvidarse alguna pertenencia.

"Hola señora que limpia, abra el cajón que hay algo para usted", escribió la nena en un papel. ¿Qué había en el cajón? Dos chocolates de regalo para esta persona.

DULCE DESCARGO DE NICOLÁS CABRÉ POR EL GESTO DE SU HIJA

"'Hola señora que limpia. Abra el cajón, hay algo para ud'. Esta fue la nota y el regalo que encontré, cuando fui a chequear que no dejáramos nada en la habitación del hotel. Estas son las cosas que me dejan con la boca abierta y con el corazón explotado de amor".

"Rufita hermosa, sos algo que no puedo explicar, la bondad que manejas es de otro planeta. Por favor, no cambies nunca y seguí demostrándome que no tenemos ni idea de lo infinito de la inmensidad de tu corazón. Dos cosas más; gracias por autorizarme a mostrar esto. Y gracias por ser mi hija, la más buena, la más dulce y hacerme el papa mas orgulloso del mundo siempre", le dedicó Nico, muy orgulloso de ella.

FUENTE: CIUDAD MAGAZINE