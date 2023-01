La secretaria de Energía, Flavia Royón, destacó que la Argentina cerró el 2022 con "máximos históricos de producción de petróleo". Los números de la producción de petróleo correspondientes a diciembre último expresan el sostenido incremento de la actividad. Un total de 622.500 barriles diarios fue la producción de diciembre, lo que representa la mayor producción total desde el 2009.

Esto supone un incremento de 0,8% con respecto a noviembre y un aumento del 11,2% en la comparación interanual para diciembre. A su vez, la otra dimensión destacable de ese total es la participación del petróleo no convencional en esta escalada productiva. En particular, el shale oil contribuyó con 282.400 barriles diarios y marcó un nuevo récord histórico. De esta forma, el volumen del no convencional fue 2,1% superior al del mes inmediatamente anterior y cristalizó un incremento de 32,9% respecto a la producción del mismo mes en 2021.

"Fuimos elevando la vara mes a mes y rompiendo récord de producción no convencional durante todo el año y este diciembre que pasó no fue la excepción. Junto al ministro Sergio Massa estamos convencidos que las subas en los volúmenes de petróleo (no convencional) potencian la cadena de valor, generando más empleo genuino y mayor ingreso de divisas para el país", destacó la funcionaria. Los números reflejan la consolidación del aporte de la producción no convencional al conjunto de la actividad hidrocarburífera de la Argentina, que representó un 45% de la producción de petróleo total.

Dentro de esa participación, sigue ascendiendo la actividad proveniente de la formación Vaca Muerta: con 276.500 barriles diarios alcanzó un incremento de 2,3% respecto de noviembre último y conformó un alza del 33,9% en relación con diciembre de 2021. La producción de petróleo no convencional de Argentina registró un récord histórico en diciembre, gracias al desarrollo de Vaca Muerta, una de las mayores reservas del mundo en ese tipo de hidrocarburos, informó el martes la Secretaría de Energía.

A raíz de esto, entre la productividad de Vaca Muerta y los mejores precios internacionales, Argentina duplicó el valor de exportaciones de petróleo en 2022, respecto a 2021, según el último informe de Intercambio Comercial Argentino publicado por el INDEC.

FUENTE: Ámbito.