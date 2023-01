El presidente de Chile fue cuestionado por la Corte Suprema tras los indultos que otorgó antes de fin de año, en particular al ex guerrillero Jorge Mateluna, condenado a ocho años de cárcel a causa de un atraco en una sucursal bancaria

El municipio distribuye el líquido en camiones cisternas, pero aclara que no es apta para el consumo. El intendente Tamburrini resaltó que la Provincia "no nos escucha, no nos da respuesta". Prepara un amparo judicial y pide el acompañamiento de los vecinos.