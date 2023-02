Gago y el rendimiento de Racing: "Tenemos que seguir mejorando mucho"

"Estoy conforme con el plantel y con los jugadores que tenemos hoy por hoy. Falta sólo la llegada de (Gabriel) Rojas. Pero el contexto para la llegada de jugadores está difícil y las negociaciones no son sencillas. Tratamos de buscar las mejores opciones", comenzó Gago en la conferencia de prensa que brindó este jueves en el estadio Presidente Perón.

En la misma línea, y ante la consulta sobre los refuerzos -especialmente por Paolo Guerrero-, agregó: "Todos los futbolistas que tenemos están en consideración siempre, pero tienen que ganarse su lugar durante la semana".

Posteriormente se refirió a Argentinos Juniors, rival que enfrentará el próximo sábado, desde las 21.30, por la segunda fecha de la Liga Profesional 2023. "Es un rival que tiene una idea de juego clara y un entrenador que hace mucho que está al frente de su grupo. Saben a lo que juegan. Por eso creo que va a ser un lindo partido desde ambos lados".

En cuanto al nivel de su equipo, que si bien terminó dominando el encuentro ante Belgrano de Córdoba, no le resultó sencillo el debut y no pasó del empate sin emociones, ante ello, explicó: "Lo dije después del partido del domingo, no hago el análisis en base a un resultado, más allá del que sea".

"Nuestro trabajo se apoya en la semana junto a lo que sucede en los partidos, aunque sabemos que tenemos que seguir mejorando mucho", remarcó.

"Ante Belgrano tuvimos buena circulación y funcionamiento, aunque no quizás de la manera en que queríamos. Por eso tenemos que seguir trabajando. Sabemos además que el contexto de jugar ante nuestra gente y de tratarse de un arranque de torneo, influyó", resaltó.

Luego, Gago se pronunció sobre el estilo de juego que quiere para sus dirigidos: "Creo que el fútbol cuanto más dinámico es, más lindo resulta de ver. Creo que es lo que el público busca del deporte cuando va a verlo a la cancha. Pero esta es una opinión muy personal de mi parte, porque es la manera que me gusta a mí".

Por último, hizo hincapié sobre las incorporaciones que hizo el club para su equipo: "A lo largo de este mercado de pases hemos visto muchísimas opciones; hubo algunas que pudieron hacerse y hubo otras que escapaban a las posibilidades del club. Hay que tener en cuenta el contexto económico general y particular también del fútbol local".

FUENTE: NOTICIAS ARGENTINAS