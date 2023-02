El mejor futbolista del mundo y flamante campeón del mundo, Lionel Messi diálogo en exclusiva con el Diario Olé en una imperdible entrevista desde Francia y confesó su deseo de cara al Mundial de 2026.

Tras tocar el cielo con las manos el pasado 18 de diciembre en el estadio Lusail de Qatar, el astro argentino no descarta decir presente en la próxima cita mundialista que se celebrará en tres países por primera vez en la historia de los mundiales (Estados Unidos, México y Canadá).

“Yo siempre dije que, por edad, me parece que es muy difícil que llegue. Me encanta jugar al fútbol, amo lo que hago. Mientras esté bien y me sienta en condiciones físicas y siga disfrutando, lo voy a hacer, pero me parece mucho hasta el Mundial que viene”, aseguró el 30 del PSG.

“Dejo la puerta abierta, pero por edad y tiempo me parece que es difícil, depende de cómo vaya mi carrera, voy a ver para dónde va mi carrera“, sentenció el crack rosarino de 35 años.

Cabe recordar, que para el próximo mundial la Pulga cumplirá 39 años en medio de la competencia. Por lo pronto, el próximo objetivo que tiene en mente Messi con la albiceleste será defender la Copa América el siguiente año en Estados Unidos.

FUENTE: Diario News.