Un influencer y empresario simpatizante de Javier Milei dejó este jueves por la tarde 256 palas negras con mango de madera en la puerta del Congreso de la Nación y las imágenes se viralizaron en redes sociales.

El conjunto de palas estaban acompañadas por un folleto donde el joven que se adjudicó la autoría del hecho, Mauro Stendel, les pidió a los legisladores "que se pongan a laburar": “Agarren la pala. 15 sesiones en el 2022. 36 leyes aprobadas. 256 sueldos de más de medio millón de pesos. Un Congreso lleno de vagos y un país lleno de hambre. Les regalo una pala para que se pongan a laburar”.

Stendel, oriundo de Caballito, viajó a Israel y se graduó en honores como soldado de la “Unidad Secreta del Ejército”. Tiempo después vivió en Estados Unidos y se convirtió en millonario. En 2022 se transformó en el accionista mayoritario de una empresa de intermediación pesquera.

Sin embargo, el protagonista de la iniciativa contra los diputados del Congreso tuvo una excepción: el influencer aclaró que no incluyó una pala para Javier Milei, diputado de La Libertad Avanza. Stendel alegó que "combatir zurdos es un trabajo de tiempo completo”.

En un posteo realizado a través de su cuenta de Instagram, en donde se lo puede ver con una gorra que reza el lema "Make Argentina Great Again" (en alusión al Slogan de Donald Trump), Stendel explicó el por qué de su iniciativa: "Los que estamos cansados de mantener vagos somos muchísimo más fuertes que los vagos en sí, y lo sabemos".

"Lo que pasa es que estamos ocupadísimos con nuestras empresas, nuestros proyectos, nuestros emprendimientos, y no podemos dejar de trabajar, dejar la empresa, dejar de alimentar a nuestra familias para combatirlos. Si nos sacamos el ancla del estado socialista, te aseguró que con esfuerzo y sacrificio hay futuro , hermano", concluyó.

El repudio de Morales

El que salió al cruce después de ver las palas depositadas en el Congreso fue el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien además criticó a Javier Milei por su dicurso. “Milei se aprovecha de la situación de bronca de un conjunto de la sociedad argentina que tiene razón, pero para plantearle cosas que no tienen sentido. Es una persona que no ha gobernado nada. Acá hay que gobernar un país. Estoy seguro que se necesita más democracia”, señaló.

El influencer simpatizante de Milei se hizo eco de las declaraciones de Morales y no tardó en contestar: “¿El parásito de Gerardo Morales nos compara con Hitler por regalarle palas a sus diputados? No me sorprende viniendo de un tipo que hace 23 años que vive del Estado. Les aterra perder el tongo”.

FUENTE: Ámbito.