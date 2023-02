Newell’s venció, esta noche, a Vélez por 1-0 con gol de Juan Sforza, en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario, en la apertura de la segunda fecha de la Liga Profesional.

El primer tiempo fueron 45 minutos de fricción sin grandes trabajos para los arqueros tanto del “Rojinegro” como del “Fortín”.

En la segunda parte, los “Leprosos” pudieron romper el empate a los 23 minutos, cuando tras una pelota parada ejecutada por Ramiro Sordo, desde el sector derecho, Nicolás Garayalde, erróneamente, cabeceó hacía el medio donde se ubicaba Juan Sforza, que solo tuvo que empujar la pelota y marcar el 1-0 para los de Gabriel Heinze.

La “Lepra”, que alcanza los cuatro puntos en este inicio de temporada, continuará su camino en el torneo el próximo sábado, cuando visite el Estadio Norberto “Tito” Tomagnello, para enfrentar a Defensa y Justicia a las 17.

Por el lado de los de Alexander Medina, recibirán, el próximo sábado a las 21.30, a Independiente, en el Estadio José Amalfitani.

Esta es la síntesis de Newell’s Old Boys vs Vélez Sarsfield por la Liga Profesional:

Liga Profesional de Fútbol 2023 - Segunda fecha

Newell’s Old Boys vs Vélez Sarsfield

Estadio: Marcelo Bielsa, Rosario.

Árbitro: Fernando Espinoza

VAR: Facundo Tello



Newell’s Old Boys: Lucas Hoyos; Jherson Mosquera, Víctor Gustavo Velázquez, Willer Ditta, Bruno Pitton; Lisandro Montenegro, Juan Sforza, Iván Gómez; Francisco González, Djorkaeff Reasco y Ramiro Sordo. DT: Gabriel Heinze.

Vélez Sarsfield: Leonardo Burian; Tomás Guidara, Lautaro Gianetti, Miguel Brizuela, Francisco Ortega; Nicolás Garayalde, Juan Ignacio Méndez, José Florentín; Walter Bou, Lucas Pratto y Lucas Janson. DT: Alexander Medina.

Gol en el segundo tiempo: 23m. Juan Sforza (N)

Cambios en el segundo tiempo: 6m. Pablo Pérez por Lisandro Montenegro (N); 15m. Djorkaeff Reasco por Jorge Recalde (N); 21m. Abel Osorio por Walter Bou (V) y Mateo Seoane por Juan Méndez (V); 23m. Brian Aguirre por Francisco González (V); 32m. Gianluca Prestianni por Lucas Pratto (V) y Santiago Castro por Nicolás Garayalde (V); 40m. Julián Fernández por Tomás Guidara (V)