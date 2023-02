En primera instancia, García se refirió a la agenda de trabajo que desarrollo el Gobierno de Santa Cruz a través de la Cartera Sanitaria Provincial, resaltando que “es el corolario del trabajo que venimos haciendo, principalmente en interacción con las áreas de salud de Cuba”. “A través del Consejo Federal de Inversiones, se hizo un proyecto sobre distintas líneas que la provincia pretende fortalecer con Cuba, especialmente en materia sanitaria dada las características que posee el sistema sanitario de ese país. En ese sentido, tuvimos la oportunidad de ir a plasmar los acuerdos que veníamos diseñando desde hace algún tiempo. Los mismos están relacionados con el fortalecimiento del sistema de salud santacruceño, especialmente en lo que respecta a aspectos de tipos formativos, estratégicos, y apoyaturas de distintos tipos”, explicó.

Por otra parte, señaló que durante el viaje se abordaron distintas acciones relacionadas a la visión transversal de la salud, en la cual además se ocupan del arte, cultura, el deporte, entre otras.

“También firmamos un acta acuerdo con BioCubaFarma, que es una prestigiosa institución estatal que es creadora de las vacunas Soberana I, II y III, Nasal, entre otras. Además son generadores de distintos tipos de tratamientos”, expuso.

García remarcó que es destacable la línea de diálogo con la Embajada de Cuba en la Argentina y fue a partir de ahí que comenzó el proceso para conocer del desarrollo y las distintas estrategias que tienen. Al igual que el gran fortalecimiento que tienen en el primer nivel de atención, la formación especializada. “Todas son cuestiones que nos sirven a nosotros como provincia para adoptar todas aquellas cosas que nos puedan resultar útiles en función de nuestra idiosincrasia, y aplicarlas para mejorar la salud en Santa Cruz”, consideró.

Vacunas bivalentes: características – aplicación

En otra parte de la entrevista, el titular de la Cartera Sanitaria Provincial focalizó su atención en la campaña de vacunación contra el COVID – 19 que se lleva adelante en Santa Cruz, la cual está signada por las vacunas bivalentes. Al respecto, indicó: “Siempre decimos que la mejor vacuna es la que está aplicada porque es la única que tiene efecto y la que realmente va a proteger. Esta vacuna que llegó a la Argentina por gestiones del Gobierno Nacional, tienen la característica de tener la cobertura de cepas Ómicron”.

“Tanto para Argentina como para Santa Cruz, la utilización de la vacuna bivalente o bivariante, es exactamente lo mismo que veníamos haciendo con anterioridad. No es que las mismas poseen una diferencia en cobertura o en calidad, dado que las nuevas cepas todavía no representan un problema en nuestra provincia”, precisó.

“Seguimos recomendando que la población se vacune con la quinta dosis, sea de Moderna o la dosis que se considere. Después, las vacunas bivariantes se usan en todas las personas mayores de 12 años de edad. Con las mismas, la cobertura va a ser ampliada pero no hay grandes diferencias. Es otra vacuna más que está disponible para que la provincia pueda utilizarlas como refuerzo después de haberse colocado la última dosis con cuatro meses de anticipación o haber pasado 90 días de tener la enfermedad”, explicó.

Ingreso de nuevas vacunas a Argentina

En cuanto a la llegada de nuevas dosis de vacunas bivariantes, García comentó que van a llevar más al país y por ende a la provincia. “Está ingresando al país un formato que también puede ser utilizado en niños y niñas desde los 6 años y pertenece a la marca Pfizer y también es bivariante. Y en los próximos meses también comienza a entrar la vacuna Sputnik de aplicación monodosis y se llama Sputnik Flash. La misma brinda la posibilidad de hacer el esquema completo de vacunación con solo una dosis”, anticipó. A la vez, resaltó que estas son las vacunas que se están estudiando para ver si la cobertura llega a alcanzar el año. “Es a lo que apunta la ciencia y se avanza en la necesidad de que se pueda aplicar una vacuna una sola vez al año como en el caso de la vacuna antigripal. La idea es tener campañas de vacunación, una vez al año en una determinada época y no cada cuatro meses como se viene haciendo hasta ahora”, agregó.

La importancia de vacunarse

“Instamos a que la población se vacune. La pandemia no terminó y tenemos nuevos casos. Hubo óbitos asociados a COVID- 19, razón por la cual no deja de ser una enfermedad preocupante. Si uno no está vacunado tiene más riesgo. La mayoría de las personas fallecidas en Argentina no tenían completos los esquemas de vacunación o no tenían alguna dosis”, manifestó.

Puntos de vacunación – Fiesta del Lago

Las vacunas bivalentes están destinadas a toda la población mayor de 12 años, que hayan cumplido 4 meses desde su última aplicación.

En el interior de la provincia se aplicará en los vacunatorios destinados a tal fin. En Río Gallegos, en el Hospital Regional consultorios 10 y 14, de 8:00 a 20:00, y en el Hospital Militar de 8:00 a 13:00.

“Hemos sumado dispositivos de vacunación en todos los eventos y lo vamos a estas haciendo en la Fiesta del Lago. En todo evento multitudinario, los equipos de salud están presentes.

Avance de la obra del anexo del HRRG

Antes de concluir, García comentó que se están ultimando detalles para la inauguración del anexo del Hospital Regional Río Gallegos. “La inauguración y puesta en funciones del espacio será pronto. Estamos ultimando detalles. Lo que se hizo con la gobernadora Alicia Kirchner el pasado jueves fue una recorrida de final obra, con algunas observaciones que vamos detectando y resolviendo. En ese aspecto., esto nos dará una buena posibilidad de ampliar prestaciones”, aseguró.

“El hospital de Río Gallegos estaba limitado en espacios y esto nos dará la posibilidad de tener todo el servicio de kinesiología, parte de pediatría, oftalmología, áreas de odontología, y toda la parte de administración. Todo esto nos va a dar la posibilidad de ampliar toda la capacidad operativa”, finalizó.

Fuente: AMA Santa Cruz – LU 14 Radio Provincia