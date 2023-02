Vacunas Bivalentes: se aplican en vacunatorios y centros de salud de toda la provincia

Al respecto, el ministro de Salud y Ambiente, Claudio García señaló: “Primero y lo más importante es decir que la pandemia no terminó. No hay un fin de la pandemia. Podemos hablar que estamos en la etapa final de la pandemia, pero lamentablemente sigue existiendo. Acá en la provincia de Santa Cruz tenemos una baja cantidad de casos, aunque eso no significa que en otros lugares del mundo haya brotes y hasta fallecimientos como consecuencia del COVID. Por eso, nosotros seguimos en esta concientización de toda la comunidad que hay que seguir cuidándose. Todo lo que nosotros aprendimos en pandemia lo tenemos que aplicar”.

“Principalmente en las acciones de tipo preventiva, en específico, la vacunación. En aquellas acciones preventivas nosotros logramos hoy dar vuelta lo que pretendíamos desde el inicio de la pandemia que es que la persona que tiene síntomas, es aquella persona que tiene que estar protegida, cuidada y hacer una rápida consulta al centro de salud”, continuo.

Asimismo, el titular de la Cartera Sanitaria habló sobre la campaña de vacunación. “Nosotros seguimos trabajando en todo lo que son las campañas de vacunación, no solo contra el COVID sino también de aquellas enfermedades emergentes”.

“Hoy a toda aquella persona que haya recibido una dosis hace más de 4 meses tiene que vacunarse con una dosis de refuerzo, sea la tercera, cuarta o quinta. Para aquellas personas que hayan tenido COVID y hayan pasado 90 días tienen que vacunarse para tener ese refuerzo que es tan necesario”, manifestó.

A su vez, el funcionario indicó: “La mejor vacuna es la que está puesta en el hombro de la persona”.

“En estos días vamos a estar recibiendo vacunas Pfizer también bivalente o bivariante para vacunar a chicos desde los 12 años en adelante. Además, estamos esperando la vacuna Pfizer Flash. Esta vacuna tiene como particularidad que resume el esquema primario en una sola dosis, es decir, aquella persona que no haya recibido ninguna dosis con la vacuna Sputnik va a tener el esquema completo con solo una aplicación”, anunció.

Finalmente, García informó que “Tenemos todos los vacunatorios de la provincia activados y con todas las vacunas disponibles para la totalidad de las posibilidades, es decir, para la campaña en contra de la sarampión, rubiola, papera y poliomielitis. Por otro lado, para las vacunas regulares de calendario. Recordemos que no solo los niños se vacunan, los adultos también tienen sus vacunas por ende tienen que tener el esquema completo”.

Que son las vacunas bivalentes

Conocidas como bivalentes o bivariantes, esta dosis ayuda a crear anticuerpos contra los dos tipos diferentes del virus COVID-19 ya que, inmunizan tanto contra la cepa original como las nuevas variantes Ómicron.

En cuanto a las primeras dosis fueron diseñadas para combatir el virus original y con el tiempo la protección va disminuyendo. Por eso, una dosis de refuerzo multiplica la creación de anticuerpos.

Por ello, es de importancia destacar que la vacuna esta destinada a personas mayores de 12 años, que hayan cumplido los 4 meses (120 días) desde la última aplicación.

Lugares de aplicación

En Rio Gallegos:

-Hospital Regional en los consultorios 10 y 14 de lunes a viernes de 08 a 20 hs.

-Hospital militar de lunes a viernes de 8 a 13 hs.

-En el resto de la provincia a los vacunatorios designados.

Recordatorio

Si tuviste COVID-19, podes vacunarte a los 90 días de haber recibido el alta.



Si estas embarazada es primordial que recibas la dosis.



El refuerzo se puede aplicar el mismo día que otra vacuna.



Fuente: AMA Santa Cruz.