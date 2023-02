María Eugenia Vidal rechazó este domingo el principal planteo del kirchnerismo en relación a la figura de Cristina Kirchner y su situación judicial: la ex gobernadora bonaerense, hoy diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, aseguró que “es falso” que la Vicepresidenta esté proscripta.

“Si estuviera proscripta realmente no dependería de su voluntad ser candidata”, afirmó Vidal.

“Les importa más Cristina que la sociedad. Desde hace tres años no funcionan como coalición ni tienen un programa económico ni hacen nada para mejorar la vida de los argentinos, salvo discutir espacios de poder”, sostuvo durante una entrevista con Romina Manguel en el programa A confesión de parte que se emite en FM Milenium.

Vidal apuntó con dureza contra la gestión de Alberto Fernández y aseguró que “la prioridad del Gobierno es un juicio político a la Corte porque no tienen los votos”, al tiempo que advirtió que buscan avanzar con el tema “solo porque la prioridad es la impunidad de Cristina, no los argentinos”.

Además, consideró que el Presidente “tuvo dos denuncias graves” y recordó que una de ellas fue de “corrupción” en referencia a “la fiesta de Olivos”, mientras que “la otra fue la de haber vacunado a funcionarios antes que a muchos argentinos que terminaron muriendo”, haciendo hincapié en el denominado “Vacunatorio VIP”.

Además, se refirió al armando político de la oposición y adelantó: “Me gustaría ser presidenta, no me asusta la competencia”. “Si me lanzara a la candidatura competiría con Horacio (Rodríguez Larreta) o Patricia (Bullrich), no con Mauricio (Macri) porque él fue el que empezó todo. Mauricio tiene un liderazgo por encima de los demás”, aseguró.

En ese sentido, dejó al ex presidente afuera de una PASO de Juntos por el Cambio, dando a entender que en el caso de que Macri decida competir, el resto del PRO debería avalar su candidatura y alinearse. Sin embargo, hasta el momento, el ex Jefe de Estado no ha dado señales claras sobre una posible candidatura presidencial.

“Siento que Juntos por el Cambio tiene equipo. Tenemos muchos candidatos, no tenemos que hacer el show de la proscripción”, expresó durante otro tramo de la entrevista, donde lanzó fuertes críticas contra la Vicepresidenta y aseguró que la coalición opositora está unida, pese a las diferencias que existen y que tensionan el armado político.

Respecto a la grieta que divide al oficialismo y la oposición, María Eugenia Vidal sostuvo que “la gente está harta de la confrontación y de la ausencia de propuestas concretas”, y dijo que ella no trabaja “para ganarle a alguien”, sino “para que la gente viva mejor”.

“A los argentinos los agobia este debate de candidaturas, no quiere decir que no vaya a se candidata o no me interese disputar esta elección, pero las listas cierran en junio”, aclaró. Y volvió a referirse a las posibilidades de ser candidata: “Mi vocación, como próximo paso, es ser presidenta. Y sino acompañaré al que sea. No me asusta la competencia”.

Vidal dijo que “después de ser gobernadora de Buenos Aires”, considera que “toda la experiencia” que obtuvo la quiere poner “al servicio de los argentinos” desde el máximo nivel de la política nacional. “Si ese lugar no se da porque no es mi momento, porque me ganan en una PASO o porque Mauricio decide competir, no voy a buscar otro cargo, continuaré apoyando al que sea”, indicó.

En referencia a la competencia interna en Juntos por el Cambio, advirtió que “tiene que ser una competencia con altura” porque “la gente esta harta de la chicana y la confrontación”. En esa línea, sostuvo: “Tenemos que tener una propuesta común desde lo económico, independientemente de quien sea el candidato”.

Acto seguido la ex gobernadora se refirió a la compleja convivencia del Frente de Todos y la falta de acuerdo de la coalición para gobernar. “No queremos otro gobierno como el que vimos estos años donde el Presidente no se habla con la vice, donde los ministros renuncian en masa después de perder unas PASO”, expresó.

En otro orden de temas, Vidal se refirió a los constantes acampes piqueteros que tienen lugar en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, y señaló que “es la consecuencia de una política que es la que está de los dos lados del mostrador”, porque “todos ocupan cargos públicos”. Y agregó: “Yo le sacaría al Polo Obrero el manejo de los planes sociales que tiene”.

FUENTE: Infobae.