El elogio del Mono Burgos al Dibu Martínez: "A los campeones no se los discute"

La aparición del Dibu Martínez en el arco de la Selección Argentina cambió la historia. El gran nivel bajo los tres palos y su importancia de cara a los penales hizo, entre otros factores, que la Albiceleste sume tres títulos (Copa América, Finalissima y Mundial) a su vitrina. De arquero a arquero, y de marplatense a marplatense, el Mono Burgos halagó a Emiliano.

En la Copa América ya había utilizado el recurso verbal para imponerse en los penales, pero hacerlo en la final del Mundial de Qatar 2022 hizo que se genera una polémica enorme. En gran parte de Europa, especialmente en Francia, se quejaron fuertemente y pidieron sanciones. "Son tácticas del jugador para sacar ventaja. Y le ha ido muy bien", explicó el Mono Burgos.



La aparición del Dibu en la Selección fue tardía, a los 28 años, pero desde su debut no quedaron dudas con que tenía que ser el dueño del arco. Solo jugó dos partidos por Eliminatorias antes de la Copa América 2021, certamen en el que solo le hicieron dos goles y fue clave en los penales antes Colombia. "¿Si me gusta? Pero claro, arquero campeón del mundo. Y a los campeones no se los discute", aseguró Germán Burgos. Además, agregó: "Se quedó con el puesto de Armani, que no lo perdió en la cancha sino por el Covid. Se asentó y ganó tres campeonatos".

En la Copa del Mundo el Dibu Martínez fue ganando protagonismo con el paso de las rondas. Empezó recibiendo dos goles ante Arabia Saudita y no tuvo mucha participación contra México y Polonia, pero de octavos en adelante fue fundamental y salvó al equipo en todos los partidos. "El arquero es como un cazador. Tiene que esperar para participar. Esa ansiedad te la va cubriendo la edad. En el Mundial estaría ansioso por participar", aseguró Germán Burgos en diálogo con La Zona por Fox Sports.



Para lidiar con esa ansiedad y otras preocupaciones que le surgen a los futbolistas, el Dibu contó que trabaja el aspecto mental con profesionales y que esto fue un punto de inflexión en su carrera. Durante el Mundial también recurrió a esto y fue fundamental para que esté listo cuando le toque participar. Pero esta es una herramienta nueva y no todos pudieron aprovecharla. "Nosotros no teníamos entrenador de arquero, menos psicólogo", sentenció, entre risas, el Mono Burgos.



